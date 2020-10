Zespół porozmawia z Verstappenem

Przed zbliżającym się GP Rosji w Soczi szef RBR - Christian Horner porozmawia ze swoim kierowcą, co Honda i zespół zrobili, aby rozwiązać ostatnie problemy techniczne.

Na Monzy Verstappen musiał wycofać się po tym, jak Honda wykryła nieprawidłowe działanie silnika. Rundy w Mugello również nie ukończył. Tuż po starcie jednostka napędowa nagle straciła moc, do tego Holender w drugim zakręcie wpadł w żwir.

Verstappen zanim wysiadł z samochodu po tym zdarzeniu, przekazał przez radio „To jest to, co dostajesz w tym pieprz****m widowisku”, wyraźnie nawiązując do problemów z sinikiem.

- Frustracja Maxa z powodu kolejnego nieukończonego wyścigu jest całkowicie zrozumiała - powiedział Horner. - Od pierwszego okrążenia w Mugello szło dobrze. Mieliśmy bardzo szybki samochód i poczyniliśmy pewne postępy z balansem.

- Właśnie dlatego tak się zirytował. W ferworze walki, przechodząc od sporej dawki adrenaliny w momencie startu do wylądowania w żwirze, taki komunikat przez radio jest naturalny. Naprawdę, bowiem czuliśmy, że w wyścigu mogliśmy walczyć z Mercedesem.

Horner podkreślił, że dążenie Verstappena do sukcesu jest tym, co czyni go tak skutecznym.

- To był drugi wyścig z rzędu, który go sfrustrował, ponieważ jest głodny sukcesu i tak bardzo go pragnie - dodał. - Gdyby nie prezentował takiej woli, nie byłby kierowcą jakim jest, którego wszyscy chcą oglądać walczącego o zwycięstwa. Musi od czasu do czasu wyrzucić z siebie ten gniew.

- Przed Soczi porozmawiamy z nim o tym, co zostało zrobione za kulisami, przez Hondę i zespół, w celu poprawienia sytuacji na kolejny wyścig - poinformował.

Horner spodziewa się, że Mercedes narzuci tempo w Soczi, choć wcale nie muszą mieć łatwo.

- Spodziewam się dominacji Mercedesa, ponieważ pasuje im ten rodzaj toru. Jednak, jak już widzieliśmy w tym sezonie, degradacja opon jest interesującym czynnikiem.

- W zeszły weekend nie znaleźli się na granicy (z zużyciem ogumienia), ale byli zdenerwowani instruując kierowców, aby trzymali się z dala od krawężników. Fajnie, gdybyśmy powalczyli w Soczi i wywarli trochę presji na nich, bo wtedy może się coś wydarzyć.

- Mocno odpadliśmy z walki o mistrzostwo, ale nie odpuścimy, bo nie mamy nic do stracenia - zakończył.