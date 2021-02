Pod koniec ubiegłego sezonu, po testach, kierowcy byli niezadowoleni z opon przygotowanych przez Pirelli na tegoroczne mistrzostwa. Mimo to włoska firma nie ugięła się pod falą krytyki podkreślając, że jej najnowsze produkty dostosowane są do bolidów w specyfikacji 2021.

- Nowa specyfikacja opon jest dostosowana do prędkości oraz obciążeń generowanych przez tegoroczne bolidy - przekazał szef działu sportowego Pirelli, Mario Isola.

- Wiemy, że nowa specyfikacja powoduje nieco większą podsterowność, ale zespoły po testach wiedzą już, jak zmienić ustawienia w celu ponownego wyważenia bolidów - dodał. - Nie spodziewam się więc znaczących różnic, ponieważ wiemy, że konstrukcje na sezon 2021 są ewolucją tych z zeszłego roku.

Pomimo zmian w aerodynamice wprowadzonych specjalnie w celu zmniejszenia siły docisku, Isola nie spodziewa się, aby samochody w tegorocznej specyfikacji miały mniejszą przyczepność.

- Na początku sezonu będzie pewna redukcja. To prawda, że celem tych zmian był powrót do wartości obciążeń z końca 2019 i początku 2020 roku, ale zespoły i tak ciężko pracują nad zwiększeniem siły docisku. Są to parametry, które szybko odzyskają - przekazał.