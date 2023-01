Duże zespoły mają inne programy wyścigowe lub działy technologii niezwiązane ze sportami motorowymi, do których przenoszą personel, zmniejszając zatrudnienie, aby spełnić wymagania limitu. Jednak ci ludzie w razie potrzeby mogą zostać przeniesieni z powrotem do F1, a ich czas zostanie przydzielony do limitu.

Otmar Szafnauer sugeruje, że chociaż Alpine początkowo czerpało korzyści z tego, że miało odpowiednie struktury, aby zmieścić się w limicie bez konieczności zwalniania części personelu, to więksi rywale szybko nauczyli się, jak efektywniej działać w ramach zasad, żonglując personelem.

- Myślę, że większe zespoły chcą lepiej zrozumieć, gdzie istnieją pewne luki organizacyjne, które można wykorzystać, aby zmieścić więcej osób w ramach tego limitu budżetowego. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie - przyznał Szafnauer.

- Pozbywają się 100 osób, ale teraz chcą je ponownie zatrudnić. Ponieważ udało im się zmieścić w ramach limitu, mogą znaleźć dla nich miejsca, gdzie zajmą się marketingiem czy czymkolwiek innym. Myślę więc, że przewaga, wynikająca z odpowiedniego personelu na samym początku, zanika - stwierdził szef Alpine.

Szafnauer powiedział, że zespół Alpine ma dział technologiczny, który pracuje poza F1, ale wciąż jest mały.

- Mamy grupę, ale jest ona bardzo mała. Wykorzystujemy część naszych zasobów do produkcji komponentów, takich jak tylne skrzydło, wykonujemy trochę prac z obliczeniową mechaniką płynów, ale niewiele. Mieliśmy kilka osób, które przechodziły na emeryturę. Mogliśmy je wykorzystać, aby pomóc Alpine, więc to właśnie zrobiliśmy. Są to jednak dwie osoby, a nie setki - zakończył szef francuskiego zespołu.