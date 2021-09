Zhou - obecnie podopieczny akademii Alpine - trzeci sezon rywalizuje w Formule 2. Pochodzący z Szanghaju kierowca może liczyć na wsparcie chińskich sponsorów i od dawna spekuluje się o jego awansie do najważniejszej wyścigowej serii świata. 22-latek mógłby zająć ostatnie wolne miejsce na 2022 rok i przejąć fotel Antonio Giovinazziego w Alfie Romeo.

Ekipa z Hinwil podpisała niedawno umowę z Valtterim Bottasem, z którego zrezygnował Mercedes. Jak podkreśla Frederic Vasseur, zakontraktowanie doświadczonego kierowcy otwiera zespołowi nowe możliwości.

- Myślę, że fakt, iż udało nam się pozyskać Valtteriego jest dla nas ogromną szansą - powiedział Vasseur. - Dzięki temu to czy jego kolega jest nowicjuszem, czy doświadczonym kierowcą, nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ skorzystamy z szybkości i wiedzy Valtteriego.

Pytany o drugi fotel, Vasseur unika jednoznacznej odpowiedzi, mówiąc, iż Giovinazzi spisuje się dobrze i jednocześnie chwaląc Zhou.

- Zhou wykonuje świetną pracę w F2. Z całą pewnością jest na naszej liście.

Z kolei sam Zhou uważa, że jest gotowy na F1 i dostrzega szansę awansu:

- Jeśli wygram mistrzostwo w F2 lub będę w trójce, pojawi się okazja. Jestem całkiem pewny, że to będzie mój ostatni sezon w Formule 2. Myślę, że trzy lata to wystarczający czas, by się wykazać - przekazał Chińczyk.