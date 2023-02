Guanyu Zhou z Alfy Romeo przebił czas Maxa Verstappena i znalazł się na szczycie tabeli w drugim dniu przedsezonowych testów Formuły 1 2023, podczas gdy Mercedes w rękach George'a Russella doznał awarii mechanicznej i hydraulicznej.

Po przejęciu po południu bolidu RB19 od kolegi z zespołu, Sergio Pereza, Max Verstappen natychmiast poprawił najlepsze czasy w swoim Red Bullu i wywalczył sobie pierwsze miejsce z wynikiem 1,31.650 na oponach C3.

Urzędujący mistrz świata, który spędził w samochodzie również cały dzień otwarcia testów w czwartek, był znacznie dalej od rywali w swoim programie testowym. Niektórzy nie przestawili się na przejazdy skoncentrowane na osiągach aż do ostatniej godziny tego dnia.

Na 30 minut przed końcem sesji, Zhou, który spędził cały dzień w Alfie Romeo C43, założył komplet miękkich opon C5 i uzyskał czas na poziomie 1,31.610, wyprzedzając Maxa Verstappena o 0,040 sekundy.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes przegapił ostatnie 90 minut akcji na torze, ponieważ George Russell doznał awarii hydraulicznej, w wyniku której utknął na czwartym biegu i spowodował wywieszenie jedynej czerwonej flagi związanej z awarią tego dnia.

To sprawiło, że Mercedes zatrzymał się w swoim dzisiejszym przebiegu na 98 okrążeniach. Russell dodał 26 kółek do 72 okrążeń swojego kolegi z zespołu, Lewisa Hamiltona od rana. Zespół badał problem w bolidzie W14, przez co Russell pozostał w garażu już do końca popołudniowej sesji.

Fernando Alonso zapewnił Astonowi Martinowi trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej z wynikiem 1,32.205 na oponach C3. Hiszpan samotnie spędził drugi dzień testów. Zespół potwierdził już, że kontuzjowany Lance Stroll nie pojawi się w samochodzie w sobotę. Alonso podzieli się obowiązkami z Felipe Drugovichem.

Nyck de Vries był kolejnym kierowcą, który pod koniec dnia wypróbował bardziej miękkie mieszanki i zajął czwarte miejsce na oponach C4 w swoim AlphaTauri.

Nico Hulkenberg wprowadził Haasa na piąte miejsce, również dzięki jeździe na miękkiej mieszance opon C4, przesuwając lidera piątkowego poranka, Carlosa Sainza, na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej.

Logan Sargeant zaimponował Williamsowi przed swoim debiutanckim sezonem w F1, przejeżdżając 154 okrążenia – najwięcej ze wszystkich kierowców w piątek – i zajmując siódme miejsce przed Ferrari Charlesa Leclerca. Monakijczyk spędził popołudnie głównie na symulacji tempa wyścigowego.

George Russell, Mercedes

Nowy nabytek McLarena, Oscar Piastri, zajął dziewiąte miejsce pomimo obaw zespołu o MCL60, a jego kolega z zespołu, Lando Norris, pozostał na szesnastym miejscu po uczestnictwie w porannej sesji testowej.

Pierre Gasly uplasował się na 11. miejscu. Esteban Ocon zakończył sesję na 13. miejscu. Duet Alpine został przedzielony przez Kevina Magnussena z Haasa.

Aktualny rozkład jazdy prezentuje się następująco:

Zespół D1 rano D1 popoł. D2 rano D2 popoł. D3 rano D3 popoł. Red Bull Max Verstappen Max Verstappen Sergio Perez Max Verstappen Sergio Perez Sergio Perez Ferrari Carlos Sainz Charles Leclerc Carlos Sainz Charles Leclerc Charles Leclerc Carlos Sainz Mercedes George Russell Lewis Hamilton Lewis Hamilton George Russell George Russell Lewis Hamilton Alpine Pierre Gasly Esteban Ocon Esteban Ocon Pierre Gasly Pierre Gasly Esteban Ocon McLaren Oscar Piastri Lando Norris Lando Norris Oscar Piastri Oscar Piastri Lando Norris Alfa Romeo Zhou Guanyu Valtteri Bottas Zhou Guanyu Zhou Guanyu Valtteri Bottas Valtteri Bottas Aston Martin Felipe Drugovich Fernando Alonso Fernando Alonso Fernando Alonso Felipe Drugovich Fernando Alonso Haas Nico Hulkenberg Kevin Magnussen Kevin Magnussen Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg Kevin Magnussen AlphaTauri Yuki Tsunoda Nyck de Vries Yuki Tsunoda Nyck de Vries Nyck de Vries Yuki Tsunoda Williams Alex Albon Logan Sargeant Logan Sargeant Logan Sargeant Alex Albon Alex Albon