Chińczyk dołączył do ekipy z Hinwil przed bieżącą kampanią. Już podczas debiutu zdobył punkt, a kolejne cztery dorzucił w Azerbejdżanie. Zhou w dotychczas rozegranych wyścigach uniknął poważnych błędów, a większego dorobku pozbawiała go zwykle słaba forma samochodu lub usterki techniczne.

Alfa Romeo wciąż nie zadecydowała, kto będzie partnerem Valtteriego Bottasa w sezonie 2023, ale wielokrotnie zapewniano, iż Zhou jest faworytem do fotela.

Sam kierowca z optymizmem patrzy w przyszłość: - Fred [Vasseur, szef zespołu] oraz wszyscy w fabryce są zadowoleni z moich osiągów. Na początku było mi trudno, ale cieszę się, że za każdym razem gdy wracam do samochodu, jestem coraz szybszy.

- Jeśli na początku miałem osiem dziesiątych sekundy straty, a teraz są to cztery dziesiąte, to i tak nie jestem usatysfakcjonowany. Fred jest zadowolony i liczę, że zostanę w zespole.

Sam Vasseur kolejny raz dopytywany, co musi musi zrobić Zhou, aby zachować fotel, stwierdził:

- To nie o to chodzi, że coś musi zrobić. To po prostu długi proces. Zhou wykonuje dobrą robotę. U debiutanta to nie tylko kwestia tempa. Jest wiele rzeczy do nauczenia się w F1 i trzeba po prostu odkryć ten świat.

- Jest bardzo zaangażowany i wykonuje dobrą robotę, a czas decyzji wkrótce nadejdzie.

Zhou przed dołączeniem do Alfy i w czasach rywalizacji w Formule 2 był podopiecznym akademii Alpine. Pytany o francuską ekipę w odniesieniu do wakatu pozostałego po Fernando Alonso i Oscarze Piastrim, Chińczyk odpowiedział:

- Mamy swoje własne plany i nie mają one związku z [decyzją] Piastriego.