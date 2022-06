Chiński debiutant rozpoczął przygodę w Formule 1 od zdobycia punktów podczas inauguracji sezonu w Bahrajnie. Od tamtego czasu nie powiększył swojego dorobku, choć kilkukrotnie bliski był realizacji tego celu.

Podczas weekendu w Azerbejdżanie Alfa zaliczyła obniżkę formy, ale z dwójki jej kierowców to Zhou był lepszy. W kwalifikacjach pokonał Valtteriego Bottasa, a w czasie wyścigu to debiutant prezentował lepsze tempo. Starania o punkty przerwała jednak informacja inżyniera o usterce i prośba o zjazd do alei serwisowej. Chińczyk po raz trzeci w czterech ostatnich wyścigach musiał przerwać rywalizację z powodu problemów technicznych.

- Znowu? - mówił przez radio rozczarowany Zhou, poproszony o zjazd do garażu.

Po wyścigu w rozmowie z mediami Zhou dodał:

- Kiedy to usłyszałem, byłem bardzo zaskoczony. Tak naprawdę nie mogłem w to uwierzyć, ponieważ zdarzyło się to w tym roku już zbyt wiele razy. Jako zespół, musimy się uporać z tym problemem.

- Sądzę, że to nasz główny cel. Najważniejszy priorytet. Musimy się z tym uporać w ciągu najbliższych wyścigów. Dotarcie do mety jest kluczowe, zwłaszcza, że w ostatnich trzech wyścigach miałem szansę na punkty.

Pomijając awarie niezależne od kierowcy, 23-latek jest zadowolony ze swojej formy.

- Jako debiutant chcesz przejechać jak najwięcej okrążeń i zdobyć jak największe doświadczenie. Patrząc na wyścigi i ich przebieg, mogę powiedzieć, że zaliczyłem progres i podkręcałem tempo.

- Tempo było generalnie lepsze niż większości moich bezpośrednich konkurentów. Czułem się komfortowo, ale przez problem nie mogliśmy znowu przekuć tego w wynik, co jest frustrujące.

Polecane video: