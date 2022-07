Chińczyk po trzech sezonach spędzonych w Formule 2 awansował w tym roku na sam szczyt wyścigowej piramidy. W trakcie debiutu w Bahrajnie wywalczył punkt, a swój dorobek powiększył w Kanadzie o kolejne cztery oczka. Po drodze nierzadko imponował formą, ale finiszu w dziesiątce pozbawiały go awarie samochodu.

W połowie sezonu Zhou jest chwalony przez swoich przełożonych. Vasseur nie ukrywa, że jednym z zadań dla debiutanta było zdobywanie punktów, by Alfa Romeo nie musiała liczyć tylko na swojego lidera - Valtteriego Bottasa.

W rozmowie z Motorsport.com, Vasseur przyznał:

- Na początku mieliśmy kilka celów: wejść do Q2, zdobyć punkty itd. i on odhacza każdą pozycję. Jak dotąd wszedł do Q2 już w Bahrajnie i zdobył punkt w pierwszym wyścigu. Potem poprawiał się krok po kroku, mimo, że mieliśmy trochę problemów z niezawodnością.

- Nie mówiłem mu tego, ale jestem bardziej niż zadowolony, że punktował w Kanadzie. Zasłużył na to. Jak dotąd pracuje idealnie. Spisuje się perfekcyjnie zarówno w samochodzie, jak i poza nim. Jest bardzo dobrym kolegą, zespołowym graczem. Dodatkowo wszystkich motywuje i ma pozytywny wpływ.

Vasseur powiedział, że walka obu kierowców o punkty była koniecznością, ale nie uważa, by przez to Zhou poddawany był większej presji.

- Presja to niewłaściwe słowo. Może bardziej stymulacja. Jeśli chcemy walczyć z Alpine czy McLarenem, musimy zdobywać punkty dwoma samochodami. To konieczność. A to kwestia stymulacji wydajności zespołu. Valtteri też potrzebuje kogoś, kto go przyciśnie.

- A dla nas to ważne, by mieć drugi samochód do zagrań za strategią itd. I w tym względzie on też wypełnia swoje zadania. Jeśli chodzi o rozwój samochodu, [Zhou] jest już na takim poziomie, że może wnieść swój kamyczek, mieć swój wkład.

Alfa Romeo jeszcze nie zdecydowała, kto będzie partnerem Bottasa w 2023 roku. Vasseur podkreśla jednak, że Zhou powinien po prostu nadal wykonywać swoją pracę w jak najlepszy sposób i to może mu dać kolejny kontrakt.

- Wszyscy są bardziej niż zadowoleni z tego jak on się spisuje. Dla mnie to dobra sytuacja, gdy kilku kierowców wykonuje dobrą pracę. Zhou musi być po prostu skoncentrowany na sobie. Ja jestem zadowolony z tego, co zrobił.

