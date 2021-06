Zhou, obecnie trzeci sezon występujący w Formule 2, miał już okazję jeździć samochodami F1. Chińczyk kilkukrotnie zaliczał prywatne sesje testowe, jako członek Akademii Alpine (wcześniej Renault). W grudniu ubiegłego roku zasiadł również w RS20 podczas testów dla młodych kierowców, zorganizowanych w Abu Zabi.

Teraz po raz pierwszy otrzyma okazję zaprezentowania się w czasie oficjalnego wyścigowego weekendu. W pierwszym treningu przed Grand Prix Austrii przejmie Alpine A521 od Fernando Alonso.

- Jazda w FP1 podczas wyścigowego weekendu Formuły 1 jest jak spełnienie marzeń. To kolejny krok na drodze do celu, czyli zostania kierowcą F1 - powiedział Zhou. - Będzie to wyjątkowy moment. Przygotowuję się tak pilnie, jak tylko mogę, upewniając się, że będę w stanie zrealizować wszystkie cele i plany, które wyznaczył mi zespół.

- W przeszłości nie było zbyt wielu chińskich kierowców w Formule 1, więc obecność za kierownicą podczas wyścigowego weekendu napawa mnie dumą. Chwila będzie jeszcze bardziej wyjątkowa, ponieważ pojadę samochodem Fernando, który zainspirował mnie do ścigania, gdy byłem młody.

- Jestem zadowolony ze swoich dotychczasowych osiągnięć i wyrażam wdzięczność za wsparcie, które otrzymuję od osób wokół. Celem jest jak najlepsze wykorzystanie tej możliwości i nie mogę się już doczekać.

Zhou będzie drugim kierowcą z kontynentalnych Chin, który weźmie udział wyścigowym w weekendzie. W 2012 i 2013 roku kilka treningów zaliczył Ma Qinghua w ekipach HRT i Caterham.

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images