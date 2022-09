Marzenie amerykańskich kibiców o posiadaniu swojego kierowcy w stawce Formuły 1, w przyszłym roku, w osobie Coltona Herty zostało ostatecznie rozwiane. Wg Motorsport-Total.com, siostrzanego serwisu motorsport.com, Red Bull zaprzestał starań o stworzenie niezbędnych warunków, aby gwiazda IndyCar trafiła do składu ich juniorskiej ekipy u boku Yukiego Tsunody, w miejsce Pierre'a Gasly'ego.

Punktem spornym była superlicencja, posiadanie której jest obowiązkowe dla każdego kierowcy myślącego o startach w Formule 1. Herta zakończył sezon IndyCar 2022 na dziesiątym miejscu, przez co nie udało mu się zebrać wystarczającej ilości oczek do uzyskania tego dokumentu.

Red Bull lobbował w FIA za uzyskaniem superlicencji na specjalnych warunkach, ale ostatecznie musiał poddać się w swoich staraniach.

- Szkoda, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jaką wartość miałby amerykański kierowca, zwłaszcza taki gość jak Colton Herta, dla rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie z trzema tamtejszymi wyścigami, F1 zyskuje na popularności - powiedział dr Helmut Marko, doradca Red Bulla ds. sportów motorowych.

Herta posiada obecnie 32 punkty, podczas gdy do superlicencji jest potrzebnych 40. Wnioskowano do FIA, aby wzięła pod uwagę „siłę wyższą”, zaliczając mu również poprzednie wyniki w IndyCar.

Red Bull chcąc ściągnąć Hertę do AlphaTauri nawiązał nawet współpracę z Alpine. Stajnia z Enstone bowiem chce przyjąć do swojego składu na sezon 2023 Pierre’a Gasly’ego, ale dostanie Francuza tylko wtedy, gdy Red Bull wypuści go ze swoich szeregów [red. mają bowiem ważną umowę do końca przyszłego roku]. W tej wiązanej transakcji Herta miał więc dołączyć do prywatnych testów F1 Alpine na Hungaroringu w tym miesiącu, w celu oceny potencjału zawodnika. Ostatecznie jednak 22-latek nie pojawi się na torze pod Budapesztem.

Dla Marko jest „niezrozumiałe”, że zwycięzca siedmiu wyścigów IndyCar musi udowodnić swoje kwalifikacje do bezpiecznego prowadzenia samochodu Formuły 1, poprzez biurokratyczny system punktów. Zwłaszcza, że Hertę przypisywano też do udziału w kilku piątkowych treningach w tegorocznych mistrzostwach królowej sportów motorowych.

FIA obiecała podjąć decyzję do czasu GP Włoch. Potem zamierzała poczekać na testy Alpine na Hunaroringu. W tym czasie Herta również potrzebował pilnie werdyktu w tej sprawie, ponieważ jego zespół w amerykańskiej serii - Andretti Autosport także niecierpliwie oczekiwał na informacje o dalszych losach swojego kierowcy.

Gdyby Herta jeszcze dłużej przeciągał kwestię przedłużenia kontraktu z Andrettim w oczekiwaniu na stanowisko FIA w kontekście zgody na starty w F1, jego dotychczasowa stajnia musiałaby rozejrzeć się za innym zawodnikiem, aby nie zostać z pustymi rękami. Równocześnie Herta nie chciał ryzykować utraty tak solidnego pracodawcy jak Andretti, gdyby nie dostał angażu w AlphaTauri.

Tak więc marzenie o amerykańskim kierowcy w Formule 1 zostało rozwiane, przynajmniej na razie. Jednak pomysł, że Gasly opuści AlphaTauri i trafi do Alpine jeszcze nie upadł, choć zespół wskazuje, że potrzebowałby zastępstwa na odpowiednim poziomie.

Wg Motorsport-Total.com ewentualny następca Gasly’ego nie będzie pochodził z juniorskiego programu Red Bulla. Liam Lawson po zaliczeniu treningu przed Grand Prix Belgii ponoć nie naciskał na kontrakt. Natomiast dla innych członków ich akademii, którymi są również startujący w F2, Jehan Daruvala, Ayumu Iwasa i Dennis Hauger, jest jeszcze za wcześnie na taki awans.

- W tej chwili oceniamy, jakie są możliwości - powiedział Marko w odniesieniu do kwestii obsadzenia drugiego bolidu AlphaTauri.

