Wydawało się, że Charles Leclerc był na dobrej drodze do odniesienia zwycięstwa w Grand Prix Hiszpanii, kiedy jego samochód nagle stracił moc na 27 okrążeniu, gdy Monakijczyk prowadził w wyścigu.

Ferrari nie wiedziało wówczas co stało się z jednostką napędową w ich bolidzie. Na odpowiedzi musiało poczekać do poniedziałku. Po wyścigu w Barcelonie w nocy wysłano ją do bazy w Maranello i następnego dnia przejrzano wszystkie podzespoły.

Okazało się, że zarówno turbo, jak i MGU-H zostały uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich naprawę - co zmusi Leclerca do skorzystania z nowych części już w najbliższej rundzie w Monako.

W oświadczeniu Ferrari napisano: - Po zbadaniu jednostki napędowej z samochodu Leclerca, stwierdziliśmy, że turbo i MGU-H są uszkodzone i nie mogą być naprawione. Jednakże, po pełnej analizie awarii i jej przyczyny, jesteśmy przekonani, że nie wystąpiła ona z powodu błędu konstrukcyjnego lub problemu niezawodności tych dwóch komponentów lub jakichkolwiek innych elementów silnika.

Stajnia tym samym sugeruje, że problem był spowodowany albo przez okoliczności zewnętrzne, albo przez sposób, w jaki były one używane.

Jednostka napędowa, którą Leclerc dysponował w Hiszpanii, była jego drugą w tym sezonie, więc w Monako Ferrari będzie musiało zdecydować, czy wróci do komponentów, z których korzystało na początku kampanii, czy też sięgnie po nowe.

Przepisy F1 ograniczają kierowców do użycia tylko trzech MGU-H i turbin w całym sezonie, więc utrata tych podzespołów tak wcześnie prowadzi do potencjalnej kary cofnięcia na starcie wyścigu w późniejszym okresie roku, jeśli posłużą się czwartym zestawem.

Ferrari wyjaśniło po wycofaniu się Leclerca w Hiszpanii, że podczas zawodów na Circuit de Barcelona-Catalunya nie było żadnych oznak zbliżających się problemów.

Czytaj również: Usterka bez ostrzeżenia

Polecane video: