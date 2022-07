Zły kierunek rozwoju Red Bull Racing

Pole position w Grand Prix Arabii Saudyjskiej oraz zwycięstwo w Grand Prix Monako zaowocowały oświadczeniem o dwuletnim przedłużeniu kontraktu Meksykanina z Red Bull Racing, choć podpisy pod umową złożono jeszcze przed rundą na ulicach Monte Carlo. W tegorocznej kampanii doszyły jeszcze drugie miejsca w GP Azerbejdżanu i GP Wielkiej Brytanii.

Mimo dobrych wyników w wyścigach, w ostatnim czasie jego strata do partnera zespołowego - Maxa Verstappena zaczęła rosnąć, co było widoczne szczególnie w kwalifikacjach i czego nie ukrywa 32-latek.

Przyznał, że nie czuje się tak komfortowo w RB18, jak to jeszcze miało miejsce na początku sezonu.

- Myślę, że rozwój samochodu poszedł… Ujmijmy to tak, nie czuję się w nim komfortowo tak, jak na początku sezonu. Czeka nas trochę pracy do wykonania, aby zrozumieć co się dzieje - powiedział Perez.

Poproszony o rozwinięcie powyższej myśli, dodał: - Po prostu rozwój oddala się ode mnie w porównaniu do świetnych odczuć z początku roku.

Przed Grand Prix Austrii w tym tygodniu, zajmuje drugie miejsce w mistrzostwach, 34 punkty za Verstappenem.

Zapytany o swoje aspiracje mistrzowskie, odparł: - Chcę pokonać Maxa, co nie stanowi żadnej tajemnicy, ale zależy mi również, aby zespół radził sobie świetnie. Nasi rywale są coraz mocniejsi. Dlatego ważne jest abyśmy dalej cisnęli i posuwali się do przodu. Kolejny zerowy dorobek punktowy na pewno zabije moje szanse na tytuł. Miejmy jednak nadzieję, że problemy z niezawodnością minęły i będziemy dojeżdżali do mety wyścigów. To jest najważniejsze.