Brytyjczyk prezentował świetne tempo w piątkowych treningach, jednak tempo Mercedesa znacznie spadło podczas kwalifikacji. Siedmiokrotny mistrz świata pod koniec Q3 zajął prowizoryczne pole position wykonując o 0.015 sekundy lepszy czas od Sergio Pereza. Ostatecznie jednak pierwsze miejsce zajął Max Verstappen.

Po zakończeniu sesji Hamilton przeprosił swój zespół przez team radio.

- To była walka. Myślę, że od pierwszej części byliśmy zbytnio wycofani. Red Bull jest niesamowicie szybki w kwalifikacjach. Zawsze są obszary, w których możemy się poprawić, jednak myślę, że to było prawie wszystko, co mieliśmy - tłumaczył.

Hamilton stanie jutro do walki o zwycięstwo i kolejne punkty, które mogą mu pomóc powrócić na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej. Brytyjczyk nie będzie zbytnio mógł liczyć na wsparcie Valtteriego Bottasa. Fin zakwalifikował się do wyścigu na czwartej pozycji, jednak zostanie przesunięty na starcie o pięć oczek.

- Będziemy przygotowani na jutro. Mamy dobrą pozycję i miejmy nadzieję, że uda nam się przebić na czoło w pierwszym zakręcie - zakończył.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images