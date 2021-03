Zmarł Johnny Dumfries

John Colum Crichton-Stuart, 7. markiz Bute, lord Dumfries pochodził z Rothesay i należał do jednej z najstarszych arystokratycznych szkockich rodzin. Od 1993 do 1999 roku zasiadał w Izbie Lordów. Był dziedzicznym zarządcą zamku Rothesay, szeryfem i koronerem hrabstwa Bute oraz głową klanu Stuart of Bute.

W wyścigowej karierze występował jako Johnny Dumfries. Aby zarobić na starty, pracował jako malarz i dekorator, a także kierowca ciężarówki teamu Williamsa. W 1984 roku zdominował sezon British F3, wygrywając 14 wyścigów. W mistrzostwach Europy F3 ustąpił tylko Ivanowi Capellemu. W 1985 ścigał się w nowych mistrzostwach FIA Formuły 3000 i pełnił rolę testera Ferrari.

W 1986 u boku Ayrtona Senny w Lotusie zaliczył sezon F1. Zajął piąte miejsce na Hungaroringu, był szósty w Adelajdzie, dwukrotnie siódmy i dwukrotnie dziewiąty. W końcowej klasyfikacji znalazł się na 13 pozycji.

Pięć razy startował w Le Mans, wygrywając 24 Heures w 1988 roku za kierownicą Jaguara XJR-9LM. Zmiennikami Szkota byli Jan Lammers i Andy Wallace. Johnny Dumfries zakończył karierę po sezonie 1991.

Podium: Jan Lammers, Johnny Dumfries, Andy Wallace, Jaguar XJR-9 LM Photo by: Motorsport Images