Lewis Hamilton początkowo miał problemy z dogrzaniem opon, przez co ściął pierwszy zakręt podczas okrążenia. Chwilę później Brytyjczyk zdołał się uporać z ogumieniem i wykręcił czas 1:28.466, co dało mu pozycję lidera.

Chwilę później Carlos Sainz wykonał o 0,136 sekundy lepszy czas od Brytyjczyka, przejmując pierwszą lokatę. Następnie swoje czasy poprawili Max Verstappen oraz Valtteri Bottas, którzy zepchnęli kierowcę Ferrari na trzecie miejsce.

Sergio Perez zdołał pod koniec sesji przebić na pozycję lidera (1:28.021). W tym samym czasie Valtteri Bottas zgłosił przez team radio, że ma problemy z silnikiem. Fin zdołał dojechać tylko do początku alei serwisowej. Mechanicy musieli popchać bolid do garażu.

Do drugiej części sesji kwalifikacyjnej nie dostali się: Nikita Mazepin, Michael Schumacher, Lance Stroll, Sebastian Vettel oraz Nicolas Latifi. Jest to pierwszy raz kiedy dwójka zawodników Astona Martina nie dostała się do Q2.

Po pierwszych minutach drugiej części na prowadzenie wysunął się Max Verstappen z rezultatem 1:27.953. Za Holendrem był Leclerc oraz Perez. Lewis Hamilton po pierwszym okrążeniu był siódmy. Brytyjczyk chwilę później poprawił się na 1:28.715, co dało mu trzecie miejsce.

Sergio Perez poprawił swoje czasy we wszystkich sektorach, kończąc okrążenie z czasem 1:28.175, meldując się za swoim kolegą z zespołu.

Carlos Sainz podczas szybkiego okrążenia popełnił błąd i wypadł z toru. Hiszpan był bliski uderzenia w bandę, jednak ostatecznie nic się nie stało.

Perez poprawił się na 1:27.946 i przejął pozycję lidera. Kilka minut później Lewis Hamilton na pośredniej mieszance wykonał szybsze okrążenie od Meksykanina o 0,234 sekundy. Valtteri Bottas uporał się z problemami i wystartował w drugiej części kwalifikacji kończąc ją na czwartej pozycji.

Sainz pod koniec sesji znajdował się na 15. miejscu. Hiszpan w ostatnich sekundach Q2 był na szybkim okrążeniu, w trakcie którego popełnił błąd przez co nie poprawił swojego czasu. Zawodnik Ferrari bardzo mocno zmagał się tyłem bolidu.

Pod koniec sesji doszło również do kontaktu między Kimim Raikkonenem, a Valtterim Bottasem. Drugi zawodnik Alfy Romeo Antonio Giovinazzi podczas szybkiego okrążenia miał kontakt ze ścianą, mimo wszystko zdołał się zakwalifikować do Q3 na 10. miejscu.

Do trzeciej części kwalifikacji nie dostali się: Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo.

Po pierwszych przejazdach w Q3 na prowadzenie wyszedł Max Verstappen (1:27.653). Za Holendrem znalazł się Valtteri Bottas oraz Lewis Hamilton, którzy mieli stratę ponad 0,300 sekundy do kierowcy Red Bulla.

Cztery minuty przed końcem Pierre Gasly zdołał przebić się na czwartą pozycję.

Lewis Hamilton poprawił swój czas w pierwszym sektorze, a następnie pobił rekordy drugiego i trzeciego sektora, dzięki czemu przejął pozycję lidera.

Max Verstappen chwilę później rozpoczął swoje ostatnie, szybkie okrążenie. Holender szybko chciał odpowiedzieć na czas Hamiltona. 24-latek pobił rekord dwóch pierwszych sektorów o ponad 0,200 sekundy. Kierowca Red Bulla pod koniec okrążenia popełnił błąd i uderzył w ścianę, przez co ostatecznie zakończył kwalifikacje na trzecim miejscu. Istnieje prawdopodobieństwo, że podczas kolizji została uszkodzona skrzynia biegów.

Wyniki - Kwalifikacje (Q3)

Wyniki - Kwalifikacje (Q2)

Wyniki - Kwalifikacje (Q1)