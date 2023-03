W AlphaTauri przystępują do sezonu 2023 z jasnym celem poprawy dziewiątej pozycji z minionej kampanii. O to nie będzie jednak łatwo. Forma AT04 wydaje się odstawać od rywali, a blisko jest jedynie Williams.

Podczas FP1 Tsunoda wykręcił trzynasty czas. Z kolei w zwykle bardziej reprezentatywnym drugim treningu był dopiero osiemnasty. Nyck de Vries stracił do Japończyka 0,080 s.

Poproszony o podsumowanie swojego dnia, Tsunoda nie krył rozczarowania:

- Nie był to najłatwiejszy dzień - stwierdził Tsunoda. - Osiągi w porównaniu z innymi nie wyglądają dobrze. Nie jesteśmy nawet blisko rywali. Musimy więc... Oczywiście nie wiemy też, co robią inni. Jednak biorąc pod uwagę ilość paliwa i tym podobne rzeczy, jesteśmy zbyt daleko od miejsca, w którym chcieliśmy być.

- Nie wiem czy uda nam się to poskładać. Ograniczenia są spore. Przed nami jeszcze jeden trening i nadal pozostaję optymistą. W kilku obszarach na pewno zrobiliśmy krok naprzód względem zeszłego roku.

Pytany, jaki potencjał może być jeszcze ukryty w samochodzie, 22-latek odparł:

- Podczas długich przejazdów byłem szybszy od kilku samochodów. Nie wiem, co robią inni, ale wygląda na to, że dłuższy dystans bardziej nam odpowiada. W Bahrajnie to może i pozytyw. Jednak pod względem osiągów, uważam, że jesteśmy zbyt daleko.

- Musimy znaleźć kilka dziesiątych, by chociaż wejść do Q2 i liczyć się w walce o punkty.