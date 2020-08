Zmiana krawężnika w Becketts

Krawężnik na wyjściu z zakrętu numer 13 został skrócony przed pierwszym wyścigiem na Silverstone. Dzięki temu możliwy był dość szeroki wyjazd prowadzący do „czternastki”, a Esteban Ocon z Renault zasugerował, że było to przyczyną wielu nacięć w oponach, które znajdywano przez całą długość trwania wyścigowego weekendu.

Przed powtórną rywalizacją na Silverstone krawężnik zostanie przebudowany i przede wszystkim wydłużony, co zbliży go do wersji z 2019 roku. Pytany przez serwis RaceFans, Mario Isola, szef Pirelli F1, potwierdził zabieg.

- Nacięcia, które znaleźliśmy w piątek prawdopodobnie były spowodowane szerokimi wyjazdami oraz tym, iż w krawężniku zostały odłamki i zabrudzenia. Trwają prace w tym zakresie. To dobry zabieg i niezły pomysł. Ta mała modyfikacja powinna pomóc w tej sytuacji.

Grand Prix 70-lecia odbędzie się w najbliższy weekend. Pierwszy trening ruszy w piątek o godzinie 12 czasu polskiego.