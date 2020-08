Zmiana przepisów korzystna dla Ferrari

Jeszcze w ubiegłym roku silnik Ferrari uważany był za najmocniejszy w stawce. Jednak po dochodzeniu ze strony FIA i wydaniu dyrektyw technicznych tegoroczne osiągi jednostek napędowych są dużo niższe, a samochody SF1000 znajdują się daleko za czołówką.

W czwartek okazało się, że FIA planuje kolejne zmiany w obszarze jednostek napędowych. Zmiany trybów pomiędzy kwalifikacjami i wyścigiem nie będą możliwe, więc wykluczone staje się użycie krótkotrwałego wzrostu osiągów, z którego zespoły korzystały w czasie czasówki. Zapis wejdzie w życie od Grand Prix Belgii i szczególnie uderzy w ekipy korzystające z silnika Mercedesa. Z kolei najnowsza decyzja organu zarządzającego może być korzystna dla Ferrari.

- Szczerze mówiąc, nie sądzę, aby szczególnie mocno to nas ograniczyło, więc wydaje mi się, iż z naszego punktu widzenia to pozytywne rozwiązanie - powiedział Charles Leclerc. - Jak bardzo korzystne? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać. Jednak jeśli chodzi o nas, nie mamy nic specjalnego pod kątem kwalifikacji, więc wiele to nie zmieni.

Młodemu Monakijczykowi wtórował Sebastian Vettel: - Poczekajmy i zobaczymy co się stanie. Zgaduję, że wiele zależy od tego, co jest się w stanie zrobić. Jeśli opracowałeś coś w swoim silniku, co sprawia, iż możesz przejechać dłuższy dystans z większą mocną, prawdopodobnie nie jest to dla ciebie dobra wiadomość.

- W tym sezonie, tak jak powiedział Charles, nas to zbyt mocno nie dotyczy.

Z kolei Kimi Raikkonen z Alfa Romeo Racing Orlen - zespołu używającego silników Ferrari - wprost przyznał, że C39 nie ma żadnych kwalifikacyjnych trybów, więc nowe regulacje nie mają na ekipę z Hinwil żadnego wpływu.