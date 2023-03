Kwestia sumowania punktów karnych w F1 znalazła się w centrum uwagi w zeszłym roku, kiedy Pierre Gasly był zagrożony wykluczeniem z jednego wyścigu za stosunkowo niewielkie naruszenie zasad.

Francuz zdobył 10 punktów – zaledwie dwa poniżej dozwolonego limitu, po przekroczeniu którego zostałby zawieszony – w wyniku kary za złamanie ograniczeń toru podczas Grand Prix Meksyku.

Przepisy sportowe F1 stanowią, że jeśli kierowca zgromadzi 12 punktów w okresie 12 miesięcy, jego licencja wyścigowa zostanie zawieszona na następny weekend wyścigowy, po czym jego konto zostanie wyczyszczone.

Punkty pozostają na licencji przez okres 12 miesięcy, po czym zostają odpowiednio usunięte w rocznicę każdego wykroczenia. Kwestia punktów karnych zdenerwowała Gasly'ego, który chciał porozmawiać z FIA, aby nakłonić ich do ponownego przemyślenia sprawy.

- Nie zamierzam kłamać. To bardzo nieprzyjemna sytuacja. W pewnym sensie jest to trochę krępujące, że stoję w miejscu, w którym mogę zostać zawieszony. Nie wydaje mi się, żebym był szczególnie niebezpieczny przez ostatnie 12 miesięcy, a to z pewnością będzie surowa kara - mówił wówczas Gasly.

Po dyskusji Gasly'ego z FIA organ zarządzający zgodził się przejrzeć sprawę w ciągu przerwy między sezonami, aby sprawdzić, czy potrzebne są jakieś zmiany.

Po dyskusjach między twórcami przepisów, zespołami i kierowcami uzgodniono, że od początku sezonu 2023 stewardzi przyjmą znacznie bardziej przemyślane podejście do przyznawania punktów karnych.

Ponieważ pierwotnym celem systemu kar było zapobieganie niebezpiecznej jeździe, FIA będzie nadal przyznawać punkty za wykroczenia uznane za niebezpieczne. Jednak w przypadku naruszeń przepisów, które są bardziej związane ze sportem – takich jak naruszenia limitów toru – od teraz nie będą przyznawane żadne punkty.

Nowe podejście było już zastosowane podczas otwierającego sezon Grand Prix Bahrajnu, kiedy sędziowie przyznawali sankcje sportowe bez punktów karnych. Nico Hulkenberg i Esteban Ocon, którzy otrzymali kary czasowe za różne wykroczenia, uniknęli dodania punktów karnych do ich licencji.

Pierre Gasly nadal ma jednak 10 punktów, a jego pierwsze punkty wygasną 22 maja. Pełna lista punktów dla kierowców znajduje się poniżej.

Kierowca Punkty Najbliższa data wykreślenia Pierre Gasly 10 22.05.23 (2 punkty) Daniel Ricciardo 8 26.03.23 (1 punkt) Lance Stroll 8 09.04.23 (2 punkty) Alex Albon 7 27.03.23 (2 punkty) Fernando Alonso 6 08.05.23 (3 punkty) Esteban Ocon 5 20.03.23 (2 punkty) Nicholas Latifi 5 12.06.23 (1 punkt) Zhou Guanyu 4 27.03.23 (1 punkt) Yuki Tsunoda 4 03.07.23 (2 punkty) George Russell 4 10.07.23 (2 punkty) Kevin Magnussen 3 08.05.23 (2 punkty) Lando Norris 3 10.07.23 (1 punkt) Mick Schumacher 3 23.10.23 (1 punkt) Sebastian Vettel 2 10.07.23 (1 punkt) Sergio Perez 2 02.10.23 (2 punkty) Max Verstappen 2 13.11.23 (2 punkty) Charles Leclerc 1 09.10.23 (1 punkt)