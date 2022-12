Na mocy tegorocznej rewolucji technicznej w Formule 1 ponownie pojawił się efekt przypowierzchniowy. Jego niepożądaną konsekwencją stało się podskakiwanie i dobijanie samochodów.

Problem - choć w różnym stopniu - dotyczył niemal wszystkich zespołów. Po apelach szefów ekip i niektórych kierowców sprawą zajęła się FIA.

Najpierw wprowadzono miernik oscylacji poziomowych, chwilami wymuszający podniesienie samochodu i tym samym oddalenie go od podłoża w czasie jazdy. Z myślą o kolejnym sezonie FIA zmodyfikowała przepisy, nakazując podniesienie krawędzi podłogi.

Zabieg ten napotkał opór ze strony części ekip. Argumentowano, że w połowie kampanii problem podskakiwania został niemal całkowicie wyeliminowany, dodając jednocześnie, iż zmiana regulacji pomoże głównie Mercedesowi, który na wspomnianym podskakiwaniu cierpiał najbardziej.

Podczas finału w Abu Zabi problem powrócił w przypadku niektórych samochodów. Pytany więc przez Motorsport.com czy zmiany przepisów są uzasadnione, Nikolas Tombazis, szef ds. bolidów jednomiejscowych w FIA, odparł, że nie ulega to wątpliwości.

- Staraliśmy się znaleźć pragmatyczne krótkoterminowe i średnioterminowe rozwiązanie - powiedział Tombazis. - Zjawisko podskakiwania może nie do końca zniknie, ale będzie dużo słabsze.

Jednym z cierpiących z powodu podskakiwania samochodów był ponownie Mercedes. Toto Wolff, szef zespołu, przyznał, że powrót problemu związany był z charakterystyką Yas Marina Circuit. Dodał, że było to dla wszystkich swego rodzaju przypomnieniem, iż sprawa musi zostać rozwiązana.

- Dochodzisz do wniosku, że to już nie jest problem, a potem znajduje się tor, gdzie wydawać by się mogło nie jest najgorzej, ale podskakiwanie i kiepskie odczucia z jazdy wracają. Dobrze, że to się tutaj przytrafiło.