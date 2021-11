Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich gości Formułę 1 od 2009 roku. Runda na Yas Marina Circuit nierzadko stanowiła finał sezonu i podobnie jest również w tym sezonie. Jednak układ toru sprawiał, że sportowe widowisko nie było najlepsze, więc zdecydowano się na modyfikację kilku miejsc.

W konsekwencji przeprowadzonych prac nitka jest teraz nieco krótsza i liczy 5,28 km. Zmiana dotyczy m.in. nawrotu prowadzącego na tylną prostą. Poprzedzająca go szykana została usunięta, a sam zakręt poszerzony. Kierowcy mogą dojeżdżać do tego miejsca z prędkością około 300 km/h.

Największe modyfikacje poczyniono na końcu wspomnianej prostej. Sekwencję „lewy 90” i „prawy 90” zastąpiono jednym długim zakrętem, nazwanym Marsa.

W sekcji hotelowej zakręty zostały poszerzone i nadano im bardziej otwarty układ.

Saif Al Noaimi, zastępca dyrektora generalnego Abu Dhabi Motorsport Management, powiedział:

- To niesamowity moment w historii Yas Marina Circuit. Są to pierwsze poprawki toru od czasu jego otwarcia w 2009 roku. Od tamtej pory samochody Formuły 1 ewoluowały pod względem budowy i osiągów i dlatego jesteśmy zobowiązani do postępu wraz z nimi, by oferować jak najlepsze wrażenia podczas wydarzeń organizowanych na torze.

- Zmiany przyczynią się do lepszej rywalizacji we wszystkich dyscyplinach sportów motorowych, które odbywają się na torze, ale szczególnie podekscytowani jesteśmy finałem sezonu F1, zaplanowanym w przyszłym miesiącu.

Grand Prix Abu Zabi odbędzie się w dniach 10-12 grudnia.

Zakręt Marsa 1 / 4 Hotel Section - 1 2 / 4 Hotel Section - 2 3 / 4 North Hairpin - 2 4 / 4