Włoski zespół ma za sobą bardzo trudny, rozczarowujący sezon 2020, jeden z najgorszych w historii. Mistrzostwa zakończyli na szóstym miejscu. Na słabe wyniki wpłynęła mocno niekonkurencyjna jednostka napędowa. Dużo problemów sprawiała też aerodynamika SF1000.

Szefem ekipy z Maranello pozostaje Mattia Binotto. Natomiast po przejściu Simone Resty do zespołu Haas, nowym dyrektorem działu odpowiedzialnego za podwozie został Enrico Cardile. Będzie współpracował z Enrico Gualtierim odpowiedzialnym za jednostki napędowe i dyrektorem sportowym Laurentem Mekiesem.

Dział podwozia został dodatkowo podzielony na cztery nowe obszary z nadzieją, że poprawi to zdolność zespołu do wprowadzania poprawek. Nowy pomysł Ferrari to: koncepcja bolidu (David Sanchez), inżynieria wydajności podwozia (Enrico Cardile), inżynieria projektu podwozia (Fabio Motecchi) i eksploatacja bolidu (Diego Ioverno). Cardile będzie również odpowiedzialny za działania inżynieryjne zespołu na torze wyścigowym.

Pionem handlowym, marketingu oraz wydarzeń promocyjnych pokieruje Nicola Boari.

Przed nadchodzącym sezonem 2021, prezentacja zespołu Ferrari odbędzie się w piątek 26 lutego. Natomiast SF21 zostanie pokazany dopiero 10 marca na dwa dni przed rozpoczęciem testów przedsezonowych.