Zmiany spowodowane są przebudową jednej z lokalizacji na torze. W szczegółach chodzi o sekcję Bay w trzecim sektorze, zwaną przez organizatorów The Float at Marina Bay.

We wspomnianym miejscu powstanie NS Square. Przebudowa ma na celu poprawę infrastruktury zapewniającej dodatkowe rozrywki i wydarzenia. Prace rozpoczną się w marcu. W związku z tym przyszłoroczna edycja Grand Prix Singapuru rozegrana zostanie na zmodyfikowanej nitce.

Z układu wypadnie sekcja zakrętów od 16 do 19. W ich miejsce pojawi się blisko 400-metrowa prosta biegnącą od dotychczasowej „piętnastki” po nową szesnastkę (do tej pory był to zakręt numer 20).

Modyfikacja sprawi, że długość toru zmniejszy się do 4,982 km. Dystans wyścigu zwiększony zostanie o 2 okrążenia - do 63. Czas przejazdu jednego kółka powinien wynosić mniej niż 1,5 minuty. Od obecnego będzie krótszy o około 15 sekund.

Od sezonu 2024 układ toru powróci do dotychczas używanego. Przyszłoroczną zmianę musi jeszcze zatwierdzić Światowa Rada Sportów Motorowych.