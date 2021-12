Tor na wyspie Yas, goszczący Formułę 1 od 2009 roku, został przed tegoroczną rywalizacją zmodyfikowany w kilku miejscach. Zmieniono dojazd do nawrotu prowadzącego na tylną prostą, zakręt numer 9 oraz przeprofilowano sekcję hotelową.

Po tradycyjnym zapoznaniu z torem okazało się, że krawężniki w wybranych sekcjach zostały zmienione na „agresywniejsze”. W drugim rzędzie tarki zastosowano ostre zakończenia.

Czytaj również: Pirelli z obawą zerka na krawężniki

Zarówno kierowcy wraz z zespołami, jak i Pirelli - dostawca ogumienia do F1 - obawiali się powtórki z Grand Prix Kataru, podczas którego stwierdzono aż cztery przypadki niemal identycznego uszkodzenia opon. Doszło również do uszkodzeń samochodów, a te w przypadku podwozia Haasa Nikity Mazepina były tak rozległe, że naprawa okazała się niemożliwa.

Szczególnie agresywne były krawężniki w zakrętach numer 5 i 9 toru w Abu Zabi.

- Krawężniki są bardzo podobne do tych z Kataru, ale nie takie same - mówił w piątek Mario Isola, szef Pirelli F1. - Szczególnie agresywne są na wyjściach z zakrętów numer 5 i 9. Z kolei od zakrętów pierwszego do czwartego są takie same jak w roku ubiegłym. Potem mamy inne w 12, 13, 14 i 15. Szesnastka jest taka sama. Jest więc sporo różnic.

Po dyskusjach Pirelli z FIA i kierownictwem toru, w nocy krawężniki w zakręcie numer 5 i 9 zostały zmodyfikowane. Ostre zakończenia zaokrąglono.