Zmieniony tor w Albert Park

Sezon Formuły 1, podobnie jak przed rokiem, nie rozpocznie się w Australii. W 2020 roku rywalizacja została odwołana na kilka godzin przed rozpoczęciem pierwszego treningu. Pandemia koronawirusa wciąż nie pozwala wrócić do normalności i tegoroczny wyścig przełożono na listopad.

Pierwotne plany dotyczące wymiany nawierzchni i zmiany profilu niektórych zakrętów zakładały rozpoczęcie robót po wyścigu, jednak przełożenie wydarzenia na jesień przyspieszyło prace.

Faza pierwsza już się zakończyła. Aleja serwisowa została poszerzona o dwa metry. Ścianę przesunięto bliżej nitki toru, niwelując pas trawy.

Podczas fazy drugiej nastąpi przeprofilowanie zakrętów. Największe zmiany zajdą w obrębie numerów 9 i 10. Nie będzie mocnego hamowania do ciasnego prawego zakrętu. Zastąpi go płynna sekcja wzdłuż brzegu jeziora. Dzięki tej modyfikacji dojazd do kompleksu zakrętów 11-12 będzie szybszy, co w połączeniu z hamowaniem do „trzynastki” może stworzyć możliwość wyprzedzania. Sam zakręt numer 13 również zostanie przeprofilowany. Prace rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do lipca.

W fazie trzeciej, której początek wyznaczono już po listopadowym wyścigu, dojdzie do wymiany nawierzchni na całym torze. To pierwszy tak poważny zabieg od ponad ćwierć wieku.

Grand Prix Australii odbędzie się w dniach 19-21 listopada.