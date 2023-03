Po ponad trzech miesiącach oczekiwania, w tym tygodniu Formuła 1 wraca do akcji. Mistrzostwa świata otworzy Grand Prix Bahrajnu rozgrywane na torze w Sakhir.

Zhou Guanyu był jedynym debiutantem w stawce w pełnym sezonie 2022 i od razu został skonfrontowany z trudną stroną F1. Chińczyk często borykał się z awariami bolidu w pierwszej połowie mistrzostw, kiedy Alfa Romeo zdawała się być w czołowej grupie środka stawki, pod względem osiągów. Wielokrotnie, nie z własnej winy, tracił sporo punktów. Natomiast sama forma kierowcy sprawiła, że szefostwo stajni z Hinwil podpisało z nim kolejny roczny kontrakt.

- Jesteśmy u progu nowej kampanii. Wiele nauczyłem się podczas mojego debiutanckiego sezonu i wykorzystam całe nabyte doświadczenie, aby być jeszcze lepszym - powiedział Guanyu.

- Osiągnęliśmy już razem wiele wspaniałych rzeczy, ale z nadchodzącymi mistrzostwami wiążemy jeszcze większe oczekiwania - dodał. - W każdym razie czuję się znacznie swobodniej niż rok temu, u progu mojego debiutu. Zamierzam to wykorzystać na swoją korzyść. Jestem gotowy, aby ponownie stawić czoła wszystkim wyzwaniom na torze. Mam jeszcze wiele do nauki i do osiągnięcia i jestem podekscytowany tym, co czeka nas jako zespół.

W składzie Alfy Romeo pozostał również Valtteri Bottas. Fin od czasu przejścia z Mercedesa do stajni prowadzonej przez Saubera wygląda na dużo bardziej zrelaksowanego i dobrze czuje się w jej szeregach. Liczy na jeszcze lepszą passę niż w ubiegłych mistrzostwach, w których zajął dziesiątą pozycję.

- To był ciekawy pierwszy rok z zespołem, z biegiem sezonu stawaliśmy się silniejsi i poczyniliśmy razem solidne postępy. Teraz jest tylko jeden kierunek, w którym trzeba podążać: piąć się w górę tabeli - powiedział Bottas.

- Myślę, że te pierwsze dni pomogą nam zorientować się, w jakim jesteśmy położeniu w porównaniu z innymi zespołami i zobaczymy, kto będzie naszym bezpośrednim rywalem - dodał. - Po raz kolejny czeka nas długa kampania. Jestem bardzo zmotywowany, by wrócić do akcji i sięgnąć po dobre wyniki, zarówno dla nas tutaj w Bahrajnie, jak i dla pracowników w Hinwil. Ich wysiłek jest niezbędny, aby bolidy mogły wyjechać na tor.

- Wiemy, że mamy w sobie siłę, aby dobrze spisać się i pozostajemy skoncentrowani w aspekcie uwolnienia pełnego potencjału C43. Czas się ścigać - zakończył.

Alfa Romeo była szósta w klasyfikacji konstruktorów w zeszłym roku.

Video: Analiza danych z testów przedsezonowych F1