Zrównoważona Formuła 1

Problemy związane z ochroną środowiska naturalnego coraz mocniej wdzierają się w różne dziedziny życia. Idee ograniczania niekorzystnych zmian klimatu obecne są także w sporcie, również w tak rozwiniętym technologicznie, jakim bez wątpienia jest Formuła 1.

Po dwunastu miesiącach prac F1 ogłasza długoletnią strategię, dzięki której seria ma ograniczyć emisję dwutlenku węgla zarówno z aktywności na torze, jak i poza nim, stając się dyscypliną pozostającą w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiciele „królowej motorsportu” wskazują na niezwykłą wydajność jednostek hybrydowych, które weszły do użycia w sezonie 2014 i nieustannie są rozwijane.

- Obecne silniki hybrydowe F1 są najbardziej wydajnymi [jednostkami napędowymi] na świecie, dostarczając najwięcej mocy przy niższym zużyciu paliwa i przez to zmniejszonej emisji CO2 - powiedział Chase Carey, dyrektor generalny F1.

Dążenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (w głównej mierze dwutlenku węgla) ma być obecne również w innych sferach. Począwszy od stworzenia biur i fabryk zasilanych energią odnawialną, po super wydajny transport i logistykę. Wcześniej - do 2025 roku - właściciele serii oraz FIA chcą, by każdy wyścig w kalendarzu był zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju. Oznacza to m.in. wyeliminowanie jednorazowych plastikowych opakowań i wprowadzenie takich, które nadawać się będą do ponownego użytku lub kompostowania.

- Działania, które podejmujemy natychmiast mają doprowadzić do zmniejszenia naszego śladu węglowego i zapewnić, że osiągniemy neutralność węglową do 2030 roku - podsumował Chase Carey.