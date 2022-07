Temat emerytury Vettela stał się motywem przewodnim czwartkowej konferencji prasowej przed Grand Prix Węgier.

O decyzję czterokrotnego mistrza świata spytano m.in. urzędującego czempiona. Verstappen przyznał, że w pełni rozumie wybór starszego kolegi.

- Koniec końców, osiągnął w tym sporcie tak wiele, że przejście na emeryturę jest w pełni zrozumiałe - powiedział Holender. - Uważam, że miał niesamowitą karierę. Wygrał wiele wyścigów, zdobył wiele mistrzostw.

- Oczywiście jest też świetnym ambasadorem tego sportu. Można było się spodziewać jego odejścia. Każdy się starzeje i w końcu odchodzi ze sportu. Jasne, nigdy nie jest miło, gdy nadchodzi taki moment, zwłaszcza dla fanów Seba. Jednak takie rzeczy się zdarzają.

- Ważne jest, by cieszył się teraz życiem z rodziną. Każdy ma w swoim życiu taki okres, kiedy ciężko pracuje, by osiągnąć to wszystko. Teraz jest czas, by się tym cieszyć.

Z uznaniem o Vettelu wypowiadał się również George Russell:

- On jest wielką inspiracją, a w dodatku skromnym facetem - stwierdził kierowca Mercedesa. - Nikt nie może powiedzieć o Sebie złego słowa. Z nim zawsze jest wesoło.

- Jestem przekonany, że nie będzie mógł się doczekać, zarówno ostatniej części sezonu, jak i tego wszystkiego, co zaplanował. Czasu z rodziną, żoną, dziećmi.

- Jak już powiedziałem. Jest po prostu inspiracją.

