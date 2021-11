Valtteri Bottas na starcie wyszedł na prowadzenie. Carlos Sainz zaatakował Maxa Verstappena w trzecim zakręcie wypychając Holendra poza tor. Kierowca Red Bulla spadł na trzecie miejsce.

Kimi Raikkonen został uderzony w pierwszym zakręcie przez Antonio Giovinazziego i wypadł z toru, jednocześnie spadając na ostatnie miejsce. Lewis Hamilton po przejechanych kilkuset metrach był już na 16. pozycji.

Verstappen zgłosił przez team radio, że ma problemy z synchronizacją biegów. Inżynier uspokoił 24-latka.

Po czterech okrążeniach siedmiokrotny mistrz świata był już trzynasty.

Mimo początkowych problemów, Verstappen zaczął nadrabiać straty. Kierowca Red Bulla zdołał wyprzedzić Carlosa Sainza.

Na 9. okrążeniu zaciętą walkę o piąte miejsce toczył Lando Norris z Charlesem Leclerkiem, z której zwycięsko wyszedł zawodnik McLarena. Inżynier 22-latka motywował go do zmniejszania różnicy do Sergio Pereza, który jechał na czwartej pozycji i gonił Carlosa Sainza.

Max Verstappen zdołał zbliżyć się do Valtteriego Bottasa na prawie pół sekundy. Holender na końcu szesnastego okrążenia użył na prostej startowej systemu DRS, jednak był zbyt daleko by podjąć manewr wyprzedzania.

Chwilę później w tym samym miejscu, Pierre'a Gasly'ego zaatakował Lewis Hamilton. Brytyjczyk zdołał wyprzedzić Francuza, przebijając się na siódmą pozycję.

Carlos Sainz, który jechał na trzecim miejscu zgłosił zespołowi, że jego opony szybko ulegają degradacji. Jest to problem, z którym Ferrari boryka się przez cały sezon. Do Hiszpana w niedługim czasie zbliżył się Sergio Perez.

Na ostatnim okrążeniu Lewis Hamilton w agresywnym stylu wyprzedził Lando Norrisa, który jechał na piątej pozycji.

Ostatecznie zawodnicy Red Bulla nie zdołali przebić się dalej w górę tabeli. Verstappen zakończył sprint na drugim miejscu za Valtterim Bottasem, natomiast Perez dojechał do mety na czwartej lokacie.

Wyniki - Sprint