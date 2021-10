Reprezentant Red Bull Racing ma obecnie dwa punkty straty do prowadzącego w mistrzostwach Hamiltona. Do końca kampanii pozostało jeszcze siedem rund.

Rywalizacja Verstappena z Hamiltonem w 2021 roku obfitowała w kilka punktów zapalnych. Ich największe starcia miały miejsce na Silverstone i w Monzy. Holender do tego tracił punkty w incydentach w Baku i w Budapeszcie.

Mimo to Red Bull i Max Verstappen zachowują spokój.

- Zawsze robię wszystko, co w mojej mocy i wiem, że zespół również stara spisywać się jak najlepiej - powiedział Verstappen w przeddzień Grand Prix Turcji. - Jeśli zajmiemy pierwsze miejsce na koniec sezonu, będzie to niesamowite osiągnięcie dla nas wszystkich, na które tak ciężko pracujemy.

- Natomiast nawet jeśli będzie to druga lokata, nadal będę zadowolony z tego, jaki mieliśmy wspaniały sezon. W końcu porażka niczego w moim życiu nie zmieni. Lubię swoją pracę, co uważam, że jest bardzo ważne. Po prostu dobrze się bawię i nie widzę powodu do niepokoju.

Przyznał, że aktualnie dysponuje „dość mocnym pakietem ze świeżym silnikiem”, który został zamontowany w jego samochodzie przed Grand Prix Rosji w zeszłym miesiącu.

- Stale rozwijamy się, ciśniemy, wciąż staramy się uzyskać leszy balans samochodu. Oczywiście nigdy nie jest idealny i będziemy próbowali go dopracować tutaj w Turcji - przekazał. - W kontekście tego toru jednak na obecną chwilę jest wiele niewiadomych względem poziomu przyczepności.

Red Bull i Verstappen mogą w tym roku zakończyć imponującą serię mistrzowskich tytułów Mercedesa.

- Nie powinno się wywierać zbyt dużej presji pod tym względem. Wiem, że mój zespół robi, co może i tego samego ode mnie oczekują. Jesteśmy w pełni zaangażowani we wspólne osiągnięcie sukcesu. Nie można jednak czegoś wymuszać. Należy po prostu ciężko pracować, a pod koniec roku okaże się, czy wystarczyło to na pierwsze lub drugie miejsce - zakończył.Verstappen