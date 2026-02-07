Przejdź do głównej treści
Formula 4

Bień gotowy na pierwszy sezon

14-letni Cezary Bień został dziś oficjalnie potwierdzony przez szwajcarski zespół Maffi Racing jako kierowca, reprezentujący barwy teamu w serii F4 CEZ Championship.

Maciej Klaja
Edytowano:
Dodaj jako preferowane źródło
Cezary Bień, Maffi Racing

Cezary Bień, Maffi Racing

Zanim sezon rozpocznie się na dobre, nastolatek z Polski weźmie udział w prywatnych testach bolidem Formuły 4 na włoskich torach Cremona, Tazio Nuvolari oraz francuskim Paul Ricard. Jak podkreśla Cezary, debiutancki sezon stanowi pewne wyzwanie, ale i spełnienie marzenia.

Po zakończonym rocznym programie rozwojowym pod skrzydłami zespołu Maffi Racing, czternastoletni Cezary Bień rozpoczyna sezon 2026 jako pełnoprawny kierowca wyścigowy.

Szwajcarski team ogłosił dziś polskiego kierowcę jednym z zawodników, którzy wezmą udział w pełnym cyklu F4 CEZ Championship w 2026 roku.

Kalendarz rozgrywanej w środkowo-wschodniej Europie Formuły 4 składa się z sześciu rund, podczas których zawodnicy oprócz sesji treningowych i kwalifikacji, biorą każdorazowo udział w trzech wyścigach.

Cezary Bień, Maffi Racing

Cezary Bień, Maffi Racing

Oznacza to kilkanaście okazji do rywalizacji ramię w ramię i walki nie tylko o punkty, ale też o jak najlepsze pozycje. Z perspektywy debiutującego w F4 zawodnika, najważniejsze będzie jak najszybsze odnalezienie się w stawce i próba walki o pierwsze punkty w wyścigowej karierze.

Pełny kalendarz zawodów, w których weźmie udział Cezary Bień, prezentuje się następująco:

•    10.04.-12.04. – Red Bull Ring, Austria
•    29.-05.-31.05. – Salzburgring, Austria
•    05.06.-07.06. – Slovakia Ring, Słowacja
•    31.07.-02.08. – Autodrom Most, Czechy
•    11.09.-13.09., – Automotodrom Brno, Czechy
•    23.10.-25.10. – Hungaroring, Węgry

Nim rywalizacja w F4 CEZ Championship rozpocznie się jednak na dobre, Cezary Bień weźmie udział w prywatnych testach bolidu F4, by na nowo wskoczyć do Tatuusa i w pełni skoncentrować się na czekających go wyzwaniach.

- Ukończenie programu rozwojowego z Maffi Racing i awans na fotel zakontraktowanego kierowcy wyścigowego to pierwszy krok, wykonany przeze mnie w mojej wyścigowej karierze – to zarówno wyzwanie, jak i spełnienie marzenia – podkreśla Cezary Bień.

Cezary Bień, Maffi Racing

Cezary Bień, Maffi Racing

- Bardzo się cieszę, że zespół docenił moje postępy i osiągi. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli stawiać kolejne kroki – już nie mogę się doczekać startu sezonu i rywalizacji na torze.

- Jako debiutant w F4 podchodzę do tego sezonu z pokorą, bez wygórowanych oczekiwań, ale wiem, że dam z siebie wszystko, by osiągnąć jak największy progres i zawalczyć o punktowane pozycje,

- Rok 2026 to dla Cezarego początek nowego rozdziału, pisanego dotychczas za pomocą szybkości, dyscypliny i cichej determinacji. Wejście do Formuły 4 to nie tylko awans – to dowód na to, że talent spotkał się z przygotowaniem, a te niezliczone godziny przerodziły się w realną szansę.

- Cezary wyróżnia się nie tylko surowym tempem, ale także sposobem, w jaki się uczy, adaptuje i rozwija pod presją – podkreśla Cris Maffi. - Jego umiejętności wyścigowe, skupienie i etyka pracy już teraz świadczą o kimś, kto znacznie przewyższa swój wiek.

Cezary Bień, Maffi Racing

Cezary Bień, Maffi Racing

- Cezary ma naturalne wyczucie samochodu, instynkt rywalizacji i zdecydowanie nastawienie na postęp, bez chodzenia na skróty. Jest naszym najmłodszym kierowcą, co więcej – to kierowca z prawdziwym potencjałem, takim, którego nie mierzy się tylko czasami okrążeń, ale który widać w jego intuicji, nastawieniu i konsekwencji.

- Formuła 4 to nie tylko początek, ale i mocny start jego kariery. Warto śledzić go dalej, bo to ten rodzaj talentu, który nie ujawnia się głośno, ale z pewnością zasługuje na uwagę za każdym razem, gdy gasną światła.

informacja prasowa

Maciej Klaja

