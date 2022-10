Kacper Sztuka ma za sobą finałową rundę sezonu 2022 we włoskiej Formule 4. Był to weekend z ogromną ilością pecha dla reprezentanta ekipy US Racing, który do końca walczył o czwartą lokatę w klasyfikacji generalnej. Mistrzem został znakomity Włoch - Andrea Kimi Antonelli.

Polak ustawił swój bolid na ósmym miejscu startowym do pierwszego wyścigu na torze Mugello. Kacper przez dłuższy czas jechał na 7. pozycji, jednak przy próbie ataku na szóstą lokatę najechał z dużym impetem na jeden z wysokich krawężników, niszcząc zawieszenie w swoim bolidzie i kończąc przedwcześnie jazdę.

Powrót do akcji w drugim wyścigu na Mugello okazał się być znacznie lepszy. Sztuka ustawił bolid US Racing z numerem 37 na trzecim polu startowym. Polaka na dystansie wyścigu wyprzedził jednak Alex Dunne, uniemożliwiając Kacprowi późniejszą kontrę.

Mimo wszystko Sztuka dotarł do mety na solidnej czwartej pozycji, przedłużając swoje nadzieje na zajęcie czwartego miejsca w klasyfikacji generalnej cyklu.

Do decydującego wyścigu na Mugello Kacper ruszał z czwartej pozycji. Niestety, jego jazda zakończyła się już w pierwszym zakręcie. Kierowca US Racing był wyłącznie pasażerem, kiedy uderzał w niego Rafael Camara, obracający się po wcześniejszym kontakcie z Alexem Dunne'em.