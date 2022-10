W ramach przedostatniej odsłony rywalizacji stawka Spanish F4 Championship zmierzy się na Circuito de Navarra.

Sytuacja w klasyfikacji generalnej jest jasna. Tymek Kucharczyk ma komfortową przewagę nad rywalami za nim, będąc na trzecim miejscu. Tym samym może skupić się na walce z Hugh Barterem o drugą pozycję na koniec sezonu.

Polak może zaliczyć ostatnią rundę w Aragonii do naprawdę udanych. Dwa miejsca na podium i miejsce w czołowej piątce w trzech wyścigach zagwarantowały sporo punktów. Ponadto, Tymek popisał się niesamowitą pogonią po zgaszeniu silnika na starcie oraz wieloma manewrami wyprzedzania przez cały weekend, które zrobiły niemałe wrażenie na kibicach.

Kucharczyka będzie można dopingować już w nadchodzący weekend. Tor Circuito de Navarra położony jest na północnym wschodzie Hiszpanii. Pogoda lubi zmieniać się tam w krótkim okresie czasu, więc nie można wykluczyć opadów deszczu. Jednak dla Tymka to tylko dodatkowa motywacja do dobrego wyniku w miejscu, gdzie zaczęła się jego kariera w samochodach jednomiejscowych.

- Nie mogłem doczekać się tej rundy. To właśnie w Nawarze pierwszy raz siedzałem w samochodzie Formuły 4, gdy wygrywałem Richard Mille Young Talent Academy i tym samym zapewniałem sobie start w sezonie 2022 wspólnie z MP Motorsport. Na torze czuję bardzo dobrze. W nowym samochodzie miałem okazję testować tutaj w kwietniu, gdy warunki były zmienne. Odnalazłem się w nich szybko, co pokazywały czasy na konkurencyjnym poziomie. Dlatego nie miałbym powodów do narzekania, gdyby w końcu jakiś wyścig odbył się na deszczu. Czuję się dobrze przygotowany, więc postaramy się z zespołem o kolejne duże punkty. Dziękuję moim partnerom PKN Orlen, Akademii Orlen Team, Richard Mille Young Talent Academy i Kistenberg bez których nie byłoby mnie tutaj - powiedział Tymek Kucharczyk.

Harmonogram - Runda 6, Circuito de Navarra

Sobota, 1 października:

9:35 Trening 1

12:25 Trening 2

15:55 Kwalifikacje 1

18:10 Wyścig 1

Niedziela, 2 października:

9:00 Kwalifikacje 2

11:20 Wyścig 2

14:30 Wyścig 3

informacja prasowa

