Tymek Kucharczyk zaczął ten sezon hiszpańskiej F4 z wysokiego C, nie schodząc z podium w Portimao, a teraz dokłada do swojego portfolio triumf w wyścigu na torze Jerez! Kierowca MP Motorsport ruszał do sobotniego wyścigu z drugiego pola, jednak bardzo szybko objął prowadzenie.

Następnie na torze miało miejsce kilka incydentów, po których stawkę wstrzymał samochód bezpieczeństwa. Podopieczny ORLEN Teamu miał więc okazję wznawiać wyścig i zrobił to perfekcyjnie, a następnie wypracował sobie przewagę oscylującą wokół sekundy, której nie oddał już do samej mety.

Na ostatnich metrach Nikola Tsolov bardzo mocno naciskał na Polaka, ale nie udało mu się wymusić znaczącego błędu na reprezentancie zespołu MP Motorsport.

Tym samym Tymek Kucharczyk zgarnia swój pierwszy triumf w hiszpańskiej Formule 4! Na drugiej pozycji uplasował się Tsolov, a pierwszą trójkę uzupełnił Rinicella.