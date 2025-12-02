16-letni kierowca wyścigowy z Podkarpacia, zakończył morderczą sesję testową na legendarnych torach Imola, Monza i Misano. Podczas gdy młody zawodnik szlifował technikę jazdy w deszczu i współpracę z inżynierami, jego zespół - zarządzany przez ojca - domykał budżet na kluczowy w karierze sezon. Polak Racing oficjalnie potwierdza: celem na rok 2026 jest walka o czołówkę w Formule 4 CEZ.

Za każdym okrążeniem przejechanym bolidem Formuły 4 stoją nie tylko umiejętności kierowcy, ale potężna maszyna logistyczno-finansowa. Historia Igora Polaka, jedynego reprezentanta Podkarpacia w tej prestiżowej serii, to opowieść o talencie, determinacji i rodzinnym zespole, który rzuca wyzwanie wielkim akademiom wyścigowym.

Zimowe testy we Włoszech były dla Igora kluczowym sprawdzianem. Kierowca zmierzył się z kapryśną pogodą na torach, które są wizytówką światowego motorsportu.

- Jazda na oponach deszczowych (wetach) to zupełnie inna bajka. Musisz szukać przyczepności w miejscach, które na suchym torze omijasz szerokim łukiem. Na Imoli czy Misano musiałem przeprogramować głowę - hamować inaczej, szukać „złotego środka” w balansie hamulców - relacjonował Igor Polak.

Igor Polak, Maffi Racing

Współpraca z inżynierami szwajcarskiego zespołu Maffi Racing pozwoliła na głęboką analizę telemetrii.

- To nie jest tylko kręcenie kierownicą. Musisz zrozumieć, jak bolid zachowuje się, gdy zmienisz ciśnienie w oponach. Na początku testów na mokrym Misano jechałem asekuracyjnie, ale kiedy zrozumiałem, jak pracują opony, „otworzyłem skrzydła”. Ostatnie przejazdy to było już czyste tempo wyścigowe - dodał 16-latek.

Podczas gdy Igor walczy o ułamki sekund na torze, jego tata, Łukasz Polak, toczy walkę o każdy element logistycznej układanki. Zespół działa w modelu rodzinnym, co w świecie zdominowanym przez wielkie budżety jest ewenementem.

- To nie jest tani sport. Gdybyśmy mieli nieograniczony budżet, pewnie mieszkalibyśmy na torze. My walczymy o to, by Igor mógł się ścigać, ale musimy to wszystko sami poskładać finansowo - przyznał szczerze Łukasz Polak, menedżer i ojciec zawodnika.

Igor Polak, Maffi Racing

Brak systemowego wsparcia ze strony centralnych instytucji motorsportowych nie zatrzymał rozwoju zespołu.

- Zostaliśmy w pewnym sensie „odrzuceni” przez system, bo Igor nie miał typowej historii w kartingu pod egidą FIA. Ale nie poddaliśmy się. Zbudowaliśmy własny zespół, szukamy sponsorów regionalnych, którzy - jak ZMM Maxpol, Domelo.pl czy Hagsen - widzą potencjał w sukcesie chłopaka z Podkarpacia i chcą się pokazać w Europie u naszego boku - dodał Łukasz Polak.

Codzienność Igora to nieustanna podróż. 16-latek nie posiada jeszcze prawa jazdy, a na tory dojeżdża jako pasażer, łącząc karierę sportową z edukacją.

- On nadrabia szkołę w trasie. Uczy się w hotelach, w samolotach. To wymaga od nas jako rodziny ogromnych wyrzeczeń, ale kiedy widzę, jak on się spełnia, wiem, że warto - podkreśla tata zawodnika.

Igor Polak, Maffi Racing

Po miesiącach przygotowań, zespół Igora Polaka odkrywa karty. Sezon rozpocznie się od startów w Formula 4 Winter Series w Hiszpanii i Portugalii (styczeń-marzec), co posłuży jako ostateczne przetarcie. Głównym celem jest pełny cykl Formula 4 CEZ (Central European Zone), gdzie Polak chce walczyć o czołowe lokaty.

- Nie nakładam na siebie presji, że muszę wygrać każdy wyścig. Jadę z chłodną głową, by walczyć o punkty i podia - zapowiada Igor.

Sezon ma zostać zwieńczony startem w prestiżowej serii Euro 4, co będzie kolejnym milowym krokiem w rozwoju kariery młodego rzeszowianina.

informacja prasowa