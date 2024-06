Trzecia runda Italian F4 Championship 2024 będzie jednocześnie drugim występem dla kierowcy z Krakowa. W czwartek miał okazję zrobić pierwsze okrążenia na torze pod Rzymem podczas sesji testowej.

Autodromo Vallelunga to mniej znany z włoskich obiektów. Mimo to pętla o długości 4,085 kilometra ma kilka charakterystycznych miejsc. Zaczyna się od trzech zakrętów pokonywanych na pełnym gazie, po których następuje hamowanie do Cimini 1. To najlepsze miejsce do wyprzedzania, a dojazd do niego z górki jest dodatkowym utrudnieniem. Drugi sektor to przede wszystkim średnio-szybkie zakręty Campagnano i Soratte, prowadzące do najwolniejszej sekcji na torze. Trzy nawroty i szersza szykana Esse to dogodne miejsca do zaskoczenia rywali.

- Autodromo Vallelunga to stosunkowo krótki obiekt, ale za to z takim układem pętli, który sprzyja walce - ocenił Dobrzański. - Połączenie szybkich łuków na początku i wolnych nawrotów pod koniec okrążenia to ciekawe doświadczenie za kierownicą Formuły 4. Jestem ciekawy rywalizacji na tym torze. Wspólnie z AKM Motorsport postaramy się wykonać dobrą pracę w piątkowych treningach, bo każde okrążenie jest szansą na naukę, która stanowi dla mnie podstawowy cel. Dziękuję moim partnerom BMW Dobrzański, Podium Investment, Polish Green, Ubisell oraz Mini Dobrzański za wsparcie i możliwość rywalizowania w tych prestiżowych zawodach.

Transmisje na żywo z sezonu Italian F4 Championship są dostępne tutaj.

Harmonogram

Piątek, 14 czerwca:

10:15 Trening 1

15:35 Trening 2

Sobota, 15 czerwca:

9:35 Kwalifikacje 1

10:00 Kwalifikacje 2

15:45 Wyścig 1

Niedziela, 16 czerwca

9:00 Wyścig 2

14:25 Wyścig 3

informacja prasowa