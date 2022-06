Polski kierowca ma za sobą kolejny weekend rywalizacji we włoskiej Formule 4. Kacper Sztuka tym razem miał okazję powalczyć w wymagającej stawce na torze Spa-Francorchamps.

Obie sesje kwalifikacyjne w sobotę były przerywane czerwonymi flagami. Kierowca US Racing do pierwszego wyścigu ruszał z czwartego rzędu i zanotował dobry start po świetnej reakcji na gasnące światła. Niestety wyścig dla kierowcy z Cieszyna zakończył się bardzo szybko.

Najpierw jeden z rywali wypchnął go z toru w pierwszym zakręcie, a później, na okrążeniu numer cztery, uszkodzenia po kontakcie z rywalem zmusiły Kacpra do przedwczesnego zakończenia sobotniej jazdy.

Dzisiaj Polak miał już znacznie więcej okazji do zaprezentowania dobrego tempa. Najpierw, w drugim wyścigu włoskiej F4 na torze Spa, Kacper wyprzedził kilku kierowców i wspiął się na 12 miejsce, jednak dwie neutralizacje uniemożliwiły mu walkę o punkty.

Najlepszą formę kierowca US Racing zostawił jednak na trzeci, ostatni wyścig tego weekendu. Kacper po świetnym starcie utrzymał się w czołowej grupie kierowców, a następnie metodycznie wyprzedzał kolejnych rywali, aby przejechać przez linię mety jako szósty! To oznacza kolejne punkty do klasyfikacji generalnej. Bardzo dobry wynik, brawo Kacper!