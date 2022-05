Tor w Imoli gościł w ten weekend pierwszą rundę serii Italian F4 Championship by Abarth. Niezwykle udane zawody zaliczył Kacper Sztuka.

Harmonogram weekendu wyścigowego składał się z trzech wyścigów. W sobotę odbył się pierwszy, w niedzielę dwa kolejne.

Do wczorajszego starcia Sztuka ruszał z dwunastego rzędu, a po siedmiu okrążeniach wycofał się z wyścigu.

- Wczorajszy wyścig układał się po mojej myśli do momentu, gdy zbliżałam się do punktowanych miejsc - powiedział polski kierowca startujący w barwach zespołu US Racing. - Niestety, w czasie walki o pozycję zostałem wypchnięty poza tor, przez co straciłem kilka miejsc. To przekreśliło szansę na top 10, dlatego aby nie narażać samochodu na większe uszkodzenia zespół podjął decyzję o wycofaniu się.

Na starcie do pierwszego niedzielnego wyścigu ustawił się w trzecim rzędzie, a rywalizację zakończył na drugim miejscu, ustępując jedynie koledze z ekipy. Alexandre Dunne na mecie miał niespełna półtorej sekundy przewagi nad Sztuką.

Do finałowego wyścigu ruszał z drugiego pola. Prowadzenie objął w pierwszym zakręcie i przez siedemnaście okrążeń nie oddał już go do samej mety. Na drugim stopniu podium stanął Rafael Camara. Brazylijczyk Kacprowi ustąpił o niespełna pół sekundy. Trójkę skompletował Alexander Dunne.

