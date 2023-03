Lublinianin bardzo szybko zaaklimatyzował się w nowym samochodzie oraz na torze w Walencji.

- Podczas piątkowych treningów skupiliśmy się na tym, żeby jak najlepiej zrozumieć samochód i tor, panujące tutaj warunki oraz to jak pracują opony - tłumaczył Ładniak.

Sobotnie kwalifikacje potwierdziły, że tegoroczna stawka Ferrari Challenge Europe będzie bardzo wyrównana. Ładniak zakończył je z piątym czasem i do pierwszego wyścigu startował z trzeciej linii.

- Jestem bardzo zadowolony ze startu oraz tempa całego wyścigu. Miałem z tyłu głowy, że jest to pierwszy wyścig i trzeba przejechać go rozsądnie - przekazał.

Ostatecznie zawodnik z Lublina do mety dojechał na piątym miejscu w stawce i czwartym w klasyfikacji Trofeo Pirelli (klasyfikacja zawodowców).

Niedzielne zmagania na Circuit Ricardo Tormo rozpoczęły się od kwalifikacji, w których Ładniak uzyskał szósty czas i ponownie stanął w trzeciej linii. Na starcie drugiego wyścigu kierowcy byli o wiele bardziej agresywni, na szczęście obyło się bez żadnych kolizji. Z każdym kolejnym kilometrem Polak osiągał imponujące tempo, wyprzedzając Denisa De Marco i zbliżając się do zawodników z pozycji dwa, trzy i cztery. W końcowej fazie wyścigu Ładniak zniwelował przewagę do trzeciego Thomasa Fleminga do dwóch sekund. Brytyjczyk za przekroczenie granic toru otrzymał karę pięciu sekund i spadł na piątą pozycję. Dla Ładniaka oznaczało to finalnie czwarte miejsce w wyścigu oraz trzecie w swojej kategorii Trofeo Pirelli.

- Oczywiście cały czas celujemy w zwycięstwo, ale stawka Ferrari Challenge jest bardzo wyrównana, dlatego ważne, żeby regularnie punktować i ten podstawowy cel został w Walencji wykonany – podsumował.

Kolejna odsłona Ferrari Challenge Europe odbędzie się na torze w Misano 21-23 kwietnia.

Video: Ferrari Challenge: Walencja, Trofeo Pirelli - Wyścig 1