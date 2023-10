Szymon Ładniak walczy o podium

Na odrobienie strat ma trzy wyścigi, a wszystko zakończy się niedzielnym wielkim finałem, w którym wystartuje najlepsza piątka serii.

Po dwóch latach przerwy, finał serii Ferrari Challenge Europo powraca do Toskanii. Powraca na tor, gdzie w 1993 roku odbył się również pierwszy finał prestiżowej kampanii. Tym razem będzie to również ważne wydarzenie dla fanów motorsportu z Polski. Na starcie w finałowym wyścigu Trofeo Pirelli jako pierwszy Polak w historii zamelduje się Szymon Ładniak, który cały czas liczy się w walce o podium w klasyfikacji generalnej. Do trzeciego Maxa Mugelliego traci tylko 15 punktów, które może odrobić w jednym wyścigu.

- Przed nami finał sezonu, do którego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Zespół był na testach, dzięki czemu mój inżynier ma dla mnie przygotowanych kilka rozwiązań, w zależności od potrzeb. Będziemy starali się wykorzystać wszystkie zdobyte doświadczenia, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty - podkreśla Ładniak.

Dla zespołu Polaka posiadanie tak dużego banku informacji oraz danych przed finałowymi wyścigami to duży atut. Tym bardziej że nie wiadomo, czego spodziewać się po warunkach atmosferycznych, a Ładniak kilkukrotnie pokazał, że potrafi się bardzo szybko dopasować do takich zmian na torze. - Bardzo ważny będzie pierwszy trening. Zapowiada się bardzo zmienna pogoda, ale patrzymy na to pozytywnie, ponieważ śmiało możemy stwierdzić, że będzie nam to sprzyjać w kontekście walki o podium. Osobiście jestem również bardzo dobrze przygotowany, o czym mogliście przekonać się, śledząc moje social media. Ostatecznie zrezygnowaliśmy z założenia tysiąca okrążeń na symulatorze, oczywiście w celu regeneracji i pełnego przygotowania do finału. To bardzo ważne, żeby reagować na sygnały, które wysyła organizm - dodaje kierowca z Lublina.

Finałowe ściganie na torze w Mugello będzie odrobinę inne niż w pozostałych tygodniach wyścigowych. Największa zmiana to trzeci, niedzielny wyścig, w którym udział weźmie najlepsza piątka całej serii. Patrząc na klasyfikację generalną zapowiada się bardzo dużo emocjonującego ścigania zarówno w kontekście walki o zwycięstwo w klasyfikacji Trofeo Pirelli pomiędzy Eliseo Donno a Thomasem Flemingiem oraz walce o podium pomiędzy Maxem Mugellim, Bence Valintem i Szymonem Ładniakiem.

- Finał będzie zdecydowanie inny niż wszystkie poprzednie weekendy wyścigowe. Najważniejszą różnicą, a jednocześnie celem, są trzy wyścigi. Na torze meldujemy się już we wtorek i planujemy pozostać na nim do niedzieli włącznie. Liczę również na dobre espresso, w końcu to finał Ferrari Challenge na torze we Włoszech - podsumowuje Szymon Ładniak.

Klasyfikacja generalna Ferrari Challenge (Trofeo Pirelli)

1. Eliseo Donno (Radicci Automobili) - 149 pkt

2. Thomas Fleming (HR Owen - FF Corse) - 130 pkt

3. Max Mugelli (CDP - Eureka Competition) - 92 pkt

4. Bence Valint (Rossocorsa - Ferrari Budapest) - 82 pkt

5. Szymon Ładniak (Gohm - Scuderia GT) - 77 pkt

6. Adrian Sutil (Gohm - Baron Motorsport) - 55 pkt

7. Thomas Neubauer (Charles Pozzi GT Racing) - 23 pkt

8. Rocco Mazzola (Radicci Automobili) - 19 pkt

9. Josef Kral (Scuderia Praha) - 15 pkt

10. Denis De Marco (Kessel Racing) - 13 pkt

Harmonogram 25-29.10.2023

Środa:

11:30 - 12:30 Trening

16:00 - 16:30 Kwalifikacje

Czwartek:

15:45 Wyścig 1

Piątek:

9:00 Wyścig 2

Sobota:

13:00 - 13:25 Kwalifikacje

Niedziela:

11:20 Wyścig finałowy

Szymon Ładniak, Ferrari 488 Evo