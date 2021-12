Liam Lawson na starcie lepiej wystartował od Marcusa Armnstronga, jednak później ściął zakręt przez co spadł na drugą pozycję. Do walki chciał się przyłączyć Ralph Boschung, jednak ostateczne pozostał na trzeciej pozycji. Na tyle stawki doszło do kontaktu między Guilherme Samaią a Marino Sato. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa.

Pod koniec trzeciego okrążenia SC zjechał do alei serwisowej. Guanyu Zhou zderzył się z Christianem Lundgaardem, w trakcie walki o pozycję. Chińczyk spadł na koniec, na torze pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa. Chwilę później wznowiono wyścig.

Dan Ticktum zdołał wyprzedzić Benta Viscaala, który jechał na 11. miejscu. Sędziowie jednak zanotowali, że Brytyjczyk wyprzedził zawodnika ekipy Trident poza torem. Zespół poprosił Ticktuma, aby oddał pozycję.

Robert Szwarcman wyprzedził poza torem Theo Pourchaire'a za co otrzymał 5 sekund kary. Juri Vips na 10 okrążeniu pokonał Ralpha Boschunga i przebił się do pierwszej trójki. Chwilę później Szwajcara wyprzedził Felipe Drugovich, a następnie kolejni kierowcy.

Pourchaire na 15. okrążeniu uderzył w barierę. Na torze pojawił się SC, po kilku minutach wznowiono rywalizację. Jehan Daruvala zdołał wyprzedzić na przedostatnim okrążeniu dwóch kierowców naraz, przebijając się na szóstą lokatę.

Wyniki - Wyścig 1