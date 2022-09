Mimo, że startował z drugiego miejsce, to Marcus Armstrong już po pierwszym zakręcie był liderem sobotniego sprintu. Kierowca Hitecha szybko uporał się ze startującym z pierwszego pola Clementem Novalakiem i zaczął budować przewagę nad resztą stawki.

Po pięciu okrążeniach Nowozelandczyk miał prawie dwie sekundy przewagi nad rywalem, ale do walki o zwycięstwo włączył się też Denis Hauger. Norweg zbliżył się do Novalaka na 0,6 sekundy i znalazł się w zasięgu DRS. Kierowca MP Motorsport też nie próżnował, bo był w stanie zredukować stratę do Armstronga.

Przez następne dwadzieścia jeden okrążeń żaden z trójki kierowców nie znalazł się jednak na tyle blisko by próbować wyprzedzania. Tę sytuację mógł jednak zmienić samochód bezpieczeństwa, który wyjechał na tor po tym jak Tatiana Calderon utknęła w żwirze.

Novalak przespał jednak start, co wykorzystał Armstrong, zwiększając dystans pomiędzy sobą, a Francuzem. Do mety pozycję na podium się już nie zmieniły. Pierwszy linię mety przekroczył Marcus Armstrong przed Clementem Novalakiem i Denisem Haugerem.

Czwarty dojechał Liam Lawson przed Jurim Vipsem. Szósty był Iwasa, który najbardziej z całej stawki skorzystał na samochodzie bezpieczeństwa, wyprzedzając Verschoora. Pierwszą ósemkę skompletował Logan Sargeant.