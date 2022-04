To była ciężka przeprawa dla młodych zawodników, którzy musieli zmagać się z deszczowymi warunkami. Mokry tor pokonał Marcusa Armstronga i Logana Sargeanta, którzy zakończyli sesję treningową przed wcześnie. Wielu kierowców nie mieściło się w limitach toru, ratując się wyjazdem na trawę lub ścinaniem zakrętów.

Najlepiej ze wszystkich poradził sobie Ralph Boschung, który uzyskał czas 1:41.996. Blisko Szwajcara był Juri Vips, który był o 0.281 sekundy wolniejszy. Trzecie miejsce do Jehan Daruvala, który tracił do pierwszego miejsca 1.366 sekundy. Boschung po swoim najszybszym okrążeniu zatrzymał się na torze, przez co sesja zakończyła chwilę wcześniej.

Wyniki - Trening