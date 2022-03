Były kierowca F1 w posiadaniu zespołu wyścigowego

Pic, który startował w F1 z Marussią w 2012 roku i Caterhamem w kampanii 2013, a następnie pełnił funkcję kierowcy testowego Lotus F1 w sezonie 2014, przejął pełną kontrolę nad francuskim zespołem DAMS. Kupił go od Oliviera i Gregory'ego Driota. Obaj kierowali ekipą od czasu śmierci ich ojca w 2019 roku - Jeana-Paula Driota, założyciela stajni.

DAMS, który obecnie startuje w Formule E, prowadząc formację Nissan e.dams i wystawia własny zespół w Formule 2, pozostanie niezmieniony pod zwierzchnictwem Pica, a kierowcy i personel zespołu nadal będą podlegali kierownictwu dyrektora zarządzającego Francoisa Sicarda i głównego inżyniera Remiego Decorzenta.

32-latek od dawna jest związany z DAMS poprzez swoją rodzinę, ponieważ jego dziadek Charles-Pierre Andre wspierał byłych kierowców zespołu, Erica Bernarda i Oliviera Panisa, podczas gdy jego młodszy brat Arthur Pic ścigał się w ich barwach w Formule Renault 3.5 w 2012 roku.

- Wciąż pasjonuję się sportami motorowymi, a to jest długofalowy projekt - powiedział Pic, który poświęcił się pracy menadżerskiej od 2015 roku po zakończeniu pełnoetatowej kariery wyścigowej.

- Nie mogę doczekać się współpracy z Francoisem Sicardem i Remim Decorzentem, którzy będą nadal zarządzali zespołem na co dzień i mam do nich pełne zaufanie. Ogromnie wierzę, że DAMS może odnieść sukces zarówno na torze, jak i poza nim i nie mogę doczekać się co osiągniemy razem z Francoisem, Remim i resztą członków zespołu.

- Chciałbym podziękować Olivierowi i Gregory'emu za tą wspaniałą okazję do kontynuowania historii DAMS - zakończył.

We wspólnym oświadczeniu, bracia Driot ujawnili, że firma nie była na sprzedaż przed złożeniem oferty przez Pica, ale po nadzorowaniu zespołu i zapewnieniu stabilności ekipie od czasu śmierci ojca, czuli, że były kierowca F1 jest odpowiednią osobą, aby przejąć ich formację.

DAMS został założony w 1988 roku i zaczął ścigać się w międzynarodowych mistrzostwach od Formuły 3000. Na koncie ma wiele sukcesów, zdobywając 15 tytułów w klasyfikacjach kierowców i 16 pośród zespołów w różnych seriach, w tym w Formule E, F2 (i poprzednio w GP2), Formule Renault 3.5 i Auto GP.

Zespół bazujący w Le Mans odegrał również kluczową rolę w karierze wielu młodych kierowców, pomagając aż 32 zawodnikom dotrzeć do F1. W tej grupie byli m.in Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Jolyon Palmer i Olivier Panis.

DAMS przygotowuje się do mistrzostw Formuły 2 w 2022 roku w składzie Roy Nissany i Ayumu Iwasa. W Formule E współpracują z duetem Sebastien Buemi i Maximilian Gunther.