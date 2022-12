Correa realizując w przyszłym roku pełną kampanię F2 zwieńczy tym samym ciężko wypracowany powrót po poważnych obrażeniach, który doznał w wypadku na Spa-Francorchamps w sezonie 2019.

Potwierdzenie kontraktu przychodzi po pojedynczym występie podczas ostatniej rundy Formuły 2 2022 na Yas Marina gdzie dołączył do VAR, zaliczając potem testy posezonowe z tą ekipą na tym samym obiekcie.

23-latek w swojej stosunkowo krótkiej karierze ma już spore doświadczenie w samochodach jednomiejscowych i sportowych. W 2016 roku startował w niemieckiej i włoskiej Formule 4. Ścigał się w GP3 i Toyota Racing Series w 2018 roku, kończąc zmagania w tych cyklach kolejno na dwunastym i czwartym miejscu.

Następnie przeniósł się do Formuły 2 w 2019 roku, gdzie dwa razy sięgał po drugie miejsce przed ciężkim wypadkiem w Belgii w tym samym sezonie. Po długim okresie rehabilitacji powrócił do ścigania jeszcze w tamtym roku, dołączając do stawki F3. Zdobył pamiętne podium w sprincie w Zandvoort.

Mówiąc o swojej drodze powrotnej do Formuły 2, Correa wskazał, że było to spełnienie marzenia, do realizacji którego cały czas dążył.

- Bycie z powrotem w pełnym wymiarze czasu w Formule 2 oznacza dla mnie więcej niż większość ludzi może sobie wyobrazić - nie ukrywał. - To nie jest tylko osiągnięcie samo w sobie, aby być w tej stawce, ale jest to również realizacją celu, który był w epicentrum moich wysiłków przez ostatnie trzy lata, więc jest to bardzo emocjonalne dokonanie.

- Jestem super wdzięczny za szansę, jaką daje mi Van Amersfoort Racing - kontynuował. - Jestem bardzo zmotywowany i wiem, że zespół również. Wierzę, że razem z ekipą i moim partnerem Richardem, stworzymy świetny skład i świetne środowisko pracy dla wszystkich. Będziemy motywować się nawzajem do ciągłej poprawy, ponieważ wszyscy chcemy dobrze wypaść w nadchodzącym sezonie. F2 to konkurencyjna kategoria i myślę, że Van Amersfoort Racing wykonał naprawdę dobrą pracę w swoim pierwszym roku w mistrzostwach.

- Z niewielkim doświadczeniem, jakie mieli, zanotowali bardzo imponujące wyniki. Nie mogę doczekać się, aby zobaczyć, jak mogę pomóc zespołowi w poprawie i pracować razem z nimi w tym bardzo ekscytującym sezonie - podsumował.

Drugim z kierowców zespołu w nadchodzących mistrzostwach został potwierdzony kilka dni temu Richard Verschoor.

Correa w sezonie 2022 pojawił się również w European Le Mans Series. Reprezentował Prema Racing w dwóch ostatnich rundach zasiadając w Orece 07. W Spa wraz z Deletrazem i Habsburgiem byli trzeci, a w Portimao stanęli na najwyższym stopniu podium.

