Chaos na torze zapanował na wyjeździe z pierwszej szykany na pierwszym okrążeniu. Theo Pourchaire zderzył się z Ralphem Boschungiem, wysyłając bolid Szwajcara prosto na barierę. Wraków bolidów nie zdążyli ominąć Ollie Caldwell, oraz Luca Ghiotto, więc także ci kierowcy zakończyli swój wyścig na wejściu w Curva Grande.

Paręset metrów dalej, startujący z pole position Doohan (który zaliczył bardzo słaby start) zderzył się z Loganem Sargeantem w drugiej szykanie. Na tor wyjechał oczywiście samochód bezpieczeństwa. Po połowie pierwszego okrążenia, z rywalizacji odpadło już sześciu kierowców.

Neutralizacja zakończyła się na szóstym okrążeniu, ale nie zdążyliśmy obejrzeć dużo czystego ścigania. Po dwóch kółkach i kolizji Beckmanna z Williamsem, bolid kierowcy Tridenta wylądował w barierze w partii Ascari. Tym razem została wywieszona czerwona flaga, gdyż samochodu nie dało się bezpiecznie usunąć.

Najbardziej na takim rozwoju wypadków skorzystał Jehan Daruvala, który zdążył zjechać po świeże opony przed przerwaniem wyścigu. Po restarcie Hindus znalazł się na trzecim miejscu, ale dzięki wcześniejszemu pitstopowi, tak naprawdę miał już zwycięstwo w garści.

Drugi Marino Sato, zjechał do boksu już po dwóch okrążeniach. Liderem był Richard Verschoor na twardych oponach. Holender mocno przeciągał swój stint, ale utrata przez niego pierwszej pozycji była tylko kwestią czasu. Zawodnik Tridentu zjechał do boksu na cztery okrążenia przed końcem, a Daruvali pozostało po prostu dowiezienie bolidu do mety.

Ta sztuka mu się udała i pierwsze zwycięstwo Hindusa w F2 stało się faktem. Drugi był Frederik Vesti, a podium skompletował Ayumu Iwasa. Czwarty do mety dojechał Enzo Fittipaldi, przed Dennisem Haugerem.

Szósty był David Beckmann, ale jego zespół raczej nie będzie dumny z jego występu. W końcówce wyścigu kierowca Van Amersfoort Racing dostał polecenie przepuszczenia swojego kolegi z zespołu -Amaury'ego Cordeela. Niemiec jednak nie posłuchał wytycznych zespołu i utrzymał szóstą lokatę.

Siódmy do mety dojechał świeżo upieczony Mistrz Formuły 2 - Felipe Drugovich. Za nim wyścig ukończył Cordeel przed Clementem Novalakiem i Richardem Verschoorem.