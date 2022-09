Brazylijczyk prowadził od startu do mety, aczkolwiek wyścig główny na Zandvoort był dla lidera bardzo wymagający. Kierowca MP Motorsport musiał utrzymać prowadzenie pomimo czerwonej flagi i dwóch samochodów bezpieczeństwa.

Wyścig fatalnie rozpoczął Logan Sargeant. Amerykanin, startujący z trzeciego miejsca, wypadł z toru już w pierwszym zakręcie. Kierowcy Carlina udało się uniknąć barier, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dosłownie parę zakrętów później Sargeant znów wyleciał z toru, z tą różnicą, że tym razem zatrzymał się dopiero po uderzeniu w bandę.

Uszkodzenia bariery po wypadku były na tyle duże, że wyścig musiał zostać przerwany. Po parunastu minutach kierowcy wrócili do ścigania po starcie lotnym. Drugovich prowadził przed Doohanem i Haugerem. Lider zaczął tracić dystans dzielący go od Doohana. Kierowcy Virtuosi udało się zredukować stratę do 0.5 sekundy.

Po pitstopach sytuacja uległa zmianie. Drugovich nie tylko wyjechał przed rywalem, ale zaczął także budować przewagę nad Australijczykiem. Jego ciężka praca została jednak anulowana przez Marino Sato, a bardziej, przez jego mechaników.

Japończyk wyjechał z alei serwisowej ze źle dokręconym kołem, co poskutkowało wypadnięciem z toru i uderzeniem w barierę w zakręcie numer 2. Na tor ponownie wyjechał samochód bezpieczeństwa.

Przy restarcie stawkę prowadził Liam Lawson, który nie zaliczył jeszcze swojego pitstopu. Jak się okazało, Nowozelandczyk pośrednio przyczynił się do przedłużenia neutralizacji na torze. Kierowca Carlina tak bardzo spowolnił stawkę, że za jego plecami Verschoor wjechał w tył bolidu Doohana. W ten sposób wyścig kierowcy Virtuosi dobiegł końca.

Po trzecim, tym razem czystym restarcie, Lawson i reszta kierowców, która nie zmieniła jeszcze opon, zjechali na swoje pitstopy. Drugovich wrócił na prowadzenie, którego nie oddal aż do samej mety. Drugi, mimo uszkodzeń, dojechał Richard Verschoor przed Ayumu Iwasą.

Czwarty był Denis Hauger, a piąty Enzo Fittipaldi, pomimo, że startował on do wyścigu z trzynastego miejsca. Szósty był Amaury Cordeel w domowym wyścigu jego zespołu - Van Amersfoort Racing. Siódme miejsce dowiózł Juri Vips przed Davidem Beckmannem i Ollim Caldwellem.

Główny rywal Drugovicha - Theo Pourchaire - zajął na Zandvoort dopiero dziesiąte miejsce i zdobył tylko jeden punkt. To znaczy, że Brazylijczyk może zapewnić sobie tytuł Mistrza Formuły 2, już za tydzień na włoskiej Monzy.