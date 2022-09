Jak się okazało, Felipe Drugovich do zapewnienia sobie tytułu nie musiał nawet ukończyć włoskiego sprintu. Wyścig dla Brazylijczyka zakończył się już w piątym zakręcie po kolizji z Amaurym Cordeelem. Mimo, że dla zawodnika MP Motorsport był to najgorszy możliwy początek, to nadal mógł on zostać mistrzem świata jeszcze w sobotę.

Drugovich musiał po prostu liczyć na to, że sprintu nie wygra jego główny rywal - Theo Pourchaire. Francuz znajdował się jednak po starcie na 14 miejscu, więc tętno jego rywala było raczej w normie.

Gdy po trzech kółkach za samochodem bezpieczeństwa wróciliśmy do ścigania, Juri Vips sprytnie odebrał prowadzenie Frederikowi Vestiemu w pierwszej szykanie. Pozycji lidera Estończyk miał już nie oddać do samej mety. Jednak trzeba powiedzieć, że oczy całego świata nie były skierowane na kierowcę Hitecha, a na bolid ART GP.

Tym bolidem podróżował Pourchaire, któremu udało przebić się na jedenaste miejsce. Francuz najpierw uporał się z Marino Sato, potem z Ralphem Boschungiem, a później w drugiej szykanie uporał się z Cordeelem.

Dobra passa kierowcy ART skończyła się jednak chwilę później. Nieudany manewr na Lawsonie na 14 okrążeniu, poskutkował wycieczką w pułapkę żwirową i spadek na 17 miejsce. Sytuacja Pourchaire miała się niebawem jeszcze pogorszyć, po tym jak dostał on 5 sekund kary za spowodowanie kolizji.

Vips bez większych perturbacji dowiózł pozycję lidera do mety. Drugie miejsce utrzymał także Vesti, dla którego było to pierwsze podium od wyścigu na Paul Ricard w lipcu. Podium uzupełnił Daruvala, który tym samym stanął na nim po raz siódmy w tym sezonie.

Czwarty był Logan Sargeant, przed Richardem Verschoorem. Szósty, po walce z Jackiem Doohanem w końcówce wyścigu, był Liam Lawson. Ósme miejsce zajął David Beckmann, przed Denisem Haugerem i Marcusem Armstrongiem.