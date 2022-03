W sesji nie wystąpił Cem Bolukbasi, który po wypadku w treningu został przetransportowany do szpitala na badania. Po pierwszych 10 minutach najszybszym kierowcą na torze był Ralph Boschung z czasem, 1:42.096, za nim uplasowali się Felipe Drugovich (1:42.386) oraz Aymu Iwasa (1:42.510).

Boschung poprawił się na 1:41.619, jednak jego czas pobił Jake Hughes (1:41.538). Za reprezentantem Campos Racing uplasował się Juri Vips. Pech nie opuszczał Theo Pourchaire. Francuz zatrzymał się na środku toru, z silnika wydobywał się ogień. Wywieszono czerwoną flagę.

Po kilkunastu minutach wznowiono sesję.

Ralph Boschung był bliski wykonania najszybszego okrążenia bijąc rekordy sektorów 1 i 2, jednak wypadek Logana Sargeanta przerwał całe wydarzenie. Amerykanin uderzył w ścianę, ponownie pojawiła się czerwona flaga. Kierowcy nic się nie stało.

Po kolejnym wznowieniu sesji na prowadzenie wysunął się Marcus Armstrong 1:41.050. Bliski pokonania Nowozelandczyka był Ralph Boschung, któremu jazdę utrudnił Fredrik Vesti. Szwajcar do pierwszego miejsca tracił 0.007 sekundy.

Cztery minuty przed końcem znowu pojawiła się czerwona flaga. Na torze pojawił sie samochód medyczny, trudno jednak stwierdzić, z jakiego powodu wyjechał, ponieważ nie podano informacji.

Na torze po wznowieniu pojawiło się kilku kierowców. Felipe Drugovich poprawił czas Marcusa Armstronga o ponad pół sekundy w każdy sektorze. Brazylijczyk objął fotel lidera z wynikiem 1L40.422.

Richard Verschoor objął druga lokatę ze stratą 0.226 do lidera. Trzeci był Jack Doohan. Marcus Armstrong i Ralph Boschung, którzy byli kandydatami do pole position nie wyjechali ponownie na tor, przez co musieli zadowolić się czwartą i piątą pozycją.

Wyniki - Kwalifikacje