Kierowca AIX Racing pewnie zwyciężył wyścig główny w Abu Zabi, sięgając po drugie z rzędu zwycięstwo w wyścigu głównym w Abu Zabi i potwierdzając swoją znakomitą dyspozycję na torze Yas Marina.

Za nim finiszowali Roman Stanek i Gabriele Minì, a podium zdobyte przez Czecha przesądziło o zdobyciu tytułu mistrzowskiego konstruktorów przez Invictę.

Przebieg wyścigu

Już na pierwszym okrążeniu nie brakowało akcji. Stanek obronił zdobyte w piątek pole position, ale prawdziwym zwycięzcą startu okazał się Dino Beganovic, który błyskawicznie wskoczył na drugą pozycję, wyprzedzając najpierw Leonardo Fornaroliego, a potem Jaka Crawforda.

Ten ostatni chwilę później otrzymał potężny cios: 10-sekundową karę stop-go za niezamontowanie opon w wyznaczonym czasie.

Joshua Dürksen ruszył w tym momencie do przodu. Najpierw poradził sobie z Fornarolim na dojeździe do zakrętu nr 9, a po zjeździe Crawforda do alei awansował na trzecie miejsce. Chwilę później wyścig został zatrzymany przez samochód bezpieczeństwa po kolizji Victora Martinsa z Alexanderem Dunne'm, w którą dodatkowo wpadł Cian Shields. Cała trójka odpadła.

Irlandczyk nieszczęśliwie dla siebie za incydent otrzymał dwa punkty karne, zbierając ich łącznie 12 podczas całego sezonu co oznacza, że nie będzie mógł wziąć udziału w inauguracji sezonu 2026.

Na siódmym okrążeniu na obowiązkowe pit-stopy zjechali Stanek i Beganovic. Dürksen został na torze jako lider stawki i po perfekcyjnym okrążeniu zjazdowym wrócił z pit lane przed obydwoma rywalami. Przewaga po wyjeździe wynosiła około dwóch sekund – i okazała się kluczowa.

Kolejną neutralizacja powróciła na tor po awarii w bolidzie Sebastiána Montoyi. Samochód bezpieczeństwa pojawił się za wcześnie dla kierowców planujących finisz na supermiękkich oponach, co dodało rywalizacji niepewności.

Po restarcie prowadzenie objął Fornaroli, który jeszcze nie zjeżdżał po nowe opony. Włoch kilkukrotnie blokował koła i bronił się przed Arvidem Lindbladem, ale Brytyjczyk ostatecznie wyprzedził go po serii intensywnych pojedynków.

Później zarówno Lindblad, jak i Fornaroli musieli odbyć swoje obowiązkowe pit-stopy, spadając w głąb stawki.

Crawford próbował wrócić do gry po karze, lecz ostatecznie również musiał odwiedzić mechaników.

Po wykonaniu wszystkich obowiązkowych pit stopów prowadzenie naturalnie wróciło w ręce Dürksen. Od tego momentu Paragwajczyk kontrolował tempo i pewnie dowiózł drugie z rzędu zwycięstwo w wyścigu głównym na Yas Marinie.

Stanek utrzymał za sobą Minìego i drugim miejscem przypieczętował tytuł mistrzowski dla zespoły Invicta. Minì stanął na podium, podczas gdy Beganovic – mimo świetnego tempa – spadł na czwarte miejsce z powodu kary za przekroczenie prędkości w alei serwisowej.

Piątkę uzupełnił Oliver Goethe, a za nim finiszowali Rafael Villagómez, Kush Maini i Ritomo Miyata. Lindblad i Crawford po późnych zjazdach zdołali jeszcze odrobić straty i zamknęli czołową dziesiątkę.

Joshua Durksen, AIX Racing, Joshua Durksen, AIX Racing, Gabriele Mini, PREMA Racing Autor zdjęcia: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Wyniki wyścigu głównego F2