FIA F2 Yas Marina

Dürksen z kolejnym zwycięstwem w Abu Zabi

Joshua Dürksen zakończył sezon F2 w najlepszym możliwym stylu, wygrywając swój kolejny wyścig główny na torze Yas Marina w Abu Zabi.

Kamil Domagalski
Opublikowano:
Race winner Joshua Durksen, AIX Racing

Race winner Joshua Durksen, AIX Racing

Autor zdjęcia: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Kierowca AIX Racing pewnie zwyciężył wyścig główny w Abu Zabi, sięgając po drugie z rzędu zwycięstwo w wyścigu głównym w Abu Zabi i potwierdzając swoją znakomitą dyspozycję na torze Yas Marina.

Za nim finiszowali Roman Stanek i Gabriele Minì, a podium zdobyte przez Czecha przesądziło o zdobyciu tytułu mistrzowskiego konstruktorów przez Invictę.

Przebieg wyścigu

Już na pierwszym okrążeniu nie brakowało akcji. Stanek obronił zdobyte w piątek pole position, ale prawdziwym zwycięzcą startu okazał się Dino Beganovic, który błyskawicznie wskoczył na drugą pozycję, wyprzedzając najpierw Leonardo Fornaroliego, a potem Jaka Crawforda.

Ten ostatni chwilę później otrzymał potężny cios: 10-sekundową karę stop-go za niezamontowanie opon w wyznaczonym czasie.

Joshua Dürksen ruszył w tym momencie do przodu. Najpierw poradził sobie z Fornarolim na dojeździe do zakrętu nr 9, a po zjeździe Crawforda do alei awansował na trzecie miejsce. Chwilę później wyścig został zatrzymany przez samochód bezpieczeństwa po kolizji Victora Martinsa z Alexanderem Dunne'm, w którą dodatkowo wpadł Cian Shields. Cała trójka odpadła.

Irlandczyk nieszczęśliwie dla siebie za incydent otrzymał dwa punkty karne, zbierając ich łącznie 12 podczas całego sezonu co oznacza, że nie będzie mógł wziąć udziału w inauguracji sezonu 2026.

Na siódmym okrążeniu na obowiązkowe pit-stopy zjechali Stanek i Beganovic. Dürksen został na torze jako lider stawki i po perfekcyjnym okrążeniu zjazdowym wrócił z pit lane przed obydwoma rywalami. Przewaga po wyjeździe wynosiła około dwóch sekund – i okazała się kluczowa.

Kolejną neutralizacja powróciła na tor po awarii w bolidzie Sebastiána Montoyi. Samochód bezpieczeństwa pojawił się za wcześnie dla kierowców planujących finisz na supermiękkich oponach, co dodało rywalizacji niepewności.

Po restarcie prowadzenie objął Fornaroli, który jeszcze nie zjeżdżał po nowe opony. Włoch kilkukrotnie blokował koła i bronił się przed Arvidem Lindbladem, ale Brytyjczyk ostatecznie wyprzedził go po serii intensywnych pojedynków.

Później zarówno Lindblad, jak i Fornaroli musieli odbyć swoje obowiązkowe pit-stopy, spadając w głąb stawki.

Crawford próbował wrócić do gry po karze, lecz ostatecznie również musiał odwiedzić mechaników.

Po wykonaniu wszystkich obowiązkowych pit stopów prowadzenie naturalnie wróciło w ręce Dürksen. Od tego momentu Paragwajczyk kontrolował tempo i pewnie dowiózł drugie z rzędu zwycięstwo w wyścigu głównym na Yas Marinie.

Stanek utrzymał za sobą Minìego i drugim miejscem przypieczętował tytuł mistrzowski dla zespoły Invicta. Minì stanął na podium, podczas gdy Beganovic – mimo świetnego tempa – spadł na czwarte miejsce z powodu kary za przekroczenie prędkości w alei serwisowej.

Piątkę uzupełnił Oliver Goethe, a za nim finiszowali Rafael Villagómez, Kush Maini i Ritomo Miyata. Lindblad i Crawford po późnych zjazdach zdołali jeszcze odrobić straty i zamknęli czołową dziesiątkę.

Joshua Durksen, AIX Racing, Joshua Durksen, AIX Racing, Gabriele Mini, PREMA Racing

Joshua Durksen, AIX Racing, Joshua Durksen, AIX Racing, Gabriele Mini, PREMA Racing

Autor zdjęcia: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Wyniki wyścigu głównego F2

WYŚCIG2

Wszystkie statystyki
 
Poz. Kierowca # Okr. Czas Różnica km/h Boksy Punkty Nie ukończył Bonus
1
J. Duerksen AIX Racing
 20 33

1:01'24.429

   170.167 1 25    
2 Czech Republic R. Staněk Invicta Racing 2 33

+5.505

1:01'29.934

 5.505 169.913 1 18   2
3
G. Minì Prema Powerteam
 10 33

+6.057

1:01'30.486

 0.552 169.887 1 15    
4
D. Beganovic Hitech TGR
 8 33

+6.339

1:01'30.768

 0.282 169.874 1 12    
5
O. Goethe MP Motorsport
 5 33

+12.349

1:01'36.778

 6.010 169.598 1 10    
6 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 25 33

+16.168

1:01'40.597

 3.819 169.423 1 8    
7 India K. Maini DAMS Lucas Oil 12 33

+16.898

1:01'41.327

 0.730 169.390 1 6    
8 Japan R. Miyata ART Grand Prix 15 33

+17.413

1:01'41.842

 0.515 169.366 1 4    
9
A. Lindblad Campos Racing
 4 33

+24.448

1:01'48.877

 7.035 169.045 1 2    
10 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 11 33

+25.789

1:01'50.218

 1.341 168.984 2 1   1
11
L. Fornaroli Invicta Racing
 1 33

+26.625

1:01'51.054

 0.836 168.946 1      
12
N. Tsolov Campos Racing
 3 33

+30.710

1:01'55.139

 4.085 168.760 1      
13 Netherlands R. Verschoor MP Motorsport 6 33

+33.738

1:01'58.167

 3.028 168.623 1      
14
L. Browning Hitech TGR
 7 33

+37.380

1:02'01.809

 3.642 168.458 1      
15
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 16 33

+38.432

1:02'02.861

 1.052 168.410 1      
16
J. Bennett Van Amersfoort Racing
 24 33

+42.986

1:02'07.415

 4.554 168.204 1      
17
T. Inthraphuvasak Trident
 23 33

+52.498

1:02'16.927

 9.512 167.776 1      
dnf Colombia S. Montoya Prema Powerteam 9 8

+25 Laps

16'29.606

 25 Laps 153.271     Nie ukończył  
dnf
A. Dunne Rodin Motorsport
 17 1

+32 Laps

1'51.371

 7 Laps 166.987     Nie ukończył  
dnf France V. Martins ART Grand Prix 14 1

+32 Laps

1'51.795

 0.424 166.354     Nie ukończył  
dnf
C. Shields AIX Racing
 21 1

+32 Laps

1'54.329

 2.534 162.667     Nie ukończył  
dns
L. Van Hoepen Trident
 22 0

 

            
Pełne wyniki  
Kamil Domagalski
Norris docenił Verstappena i Piastriego

Norris docenił Verstappena i Piastriego

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Norris docenił Verstappena i Piastriego
Verstappen wygrał ostatni wyścig sezonu F1

Verstappen wygrał ostatni wyścig sezonu F1

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Verstappen wygrał ostatni wyścig sezonu F1
F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi

F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi

Formuła 1
Formuła 1
GP Abu Zabi
F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi
Joshua Dürksen
Dürksen zainaugurował sezon F2 zwycięstwem

Dürksen zainaugurował sezon F2 zwycięstwem

FIA F2
FIA F2
Albert Park
Dürksen zainaugurował sezon F2 zwycięstwem
Dürksen uprzedził nowego mistrza F2 w finale sezonu

Dürksen uprzedził nowego mistrza F2 w finale sezonu

FIA F2
FIA F2
Yas Marina
Dürksen uprzedził nowego mistrza F2 w finale sezonu
Dürksen z pierwszym zwyciestwem w F2

Dürksen z pierwszym zwyciestwem w F2

FIA F2
FIA F2
Baku
Dürksen z pierwszym zwyciestwem w F2

Mistrzowska taktyka

Mistrzowska taktyka

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Abu Zabi
Mistrzowska taktyka
Znów Fourmaux

Znów Fourmaux

Rajdy
Misc Rajdy
Znów Fourmaux
Dürksen z kolejnym zwycięstwem w Abu Zabi

Dürksen z kolejnym zwycięstwem w Abu Zabi

FIA F2
F2 FIA F2
Yas Marina
Dürksen z kolejnym zwycięstwem w Abu Zabi
Teraz kolej na Piastriego

Teraz kolej na Piastriego

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Abu Zabi
Teraz kolej na Piastriego

Mistrz Formuły 2 w McLarenie

Mistrz Formuły 2 w McLarenie

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Autor Maciej Klaja
Mistrz Formuły 2 w McLarenie
Herta nie ma złudzeń

Herta nie ma złudzeń

Prime
FIA F2
Prime
FIA F2
Autor Piotr Furman
Herta nie ma złudzeń
To, co Red Bull lubi najbardziej

To, co Red Bull lubi najbardziej

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Singapuru
Autor Maciej Klaja
To, co Red Bull lubi najbardziej
Talent McLarena opuszcza stajnię

Talent McLarena opuszcza stajnię

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Singapuru
Autor Maciej Klaja
Talent McLarena opuszcza stajnię
Filtry